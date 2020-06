Wenn Daniel Gallenkämper auf dem Trampolin loslegt, scheint die Schwerkraft außer Kraft gesetzt. Fast mühelos springt er Meter um Meter höher, um dann in atemberaubenden Tempo Saltos, Schrauben und andere Figuren in die Luft zu malen.

Daniel Gallenkämper auf seinem Trampolin zuhause im Garten, das stolze 4,6 Meter Durchmesser hat. | Bild: Cuko, Katy

Ein Meister ohne Medaillen

Fast täglich ist der 15-jährige Schüler der Friedrichshafener Schreienesch-Schule auf dem Trampolin im Garten hinterm Haus anzutreffen. Hier, auf dem riesigen Sportgerät mit 4,6 Metern Durchmesser, hat seine Leidenschaft fürs „Flippen“ vor drei Jahren angefangen. Heute ist er ein Meister, wenn auch ohne Medaille, denn an Wettkämpfen nimmt er nicht teil. Daniel Gallenkämper ist einer von zwei Teenagern in Deutschland, die auf dem Trampolin den sechsfachen Salto – den „sixtuple Kaboom“ – drauf haben.

Video: Daniel Gallenkämper

Um das zu schaffen, braucht der Sportler nicht nur die Technik, enorme Sprungkraft und absolute Körperkontrolle. Er braucht auch eine Höhe von etwa zehn Metern, um in der kurzen Flugphase sechs Umdrehungen „über Kopf“ hinzubekommen. Und er braucht Unterstützung: Zwei Kumpel federn ihn auf dem Trampolin hoch. Ohne Hilfe würde es der 15-Jährige trotzdem locker schaffen, vom Trampolin aus mal eben in den ersten Stock eines Hauses zu hopsen.

Luft nach oben? „Sieben Saltos“

Ist da noch Luft nach oben in seinem Sport? „Sieben Saltos“, sagt Daniel und lacht. Das hat im Moment nur einer drauf, erzählt er, und genau dieser 15-jährige Schweizer hat ihn eingeladen. „Robin kann alles auf dem Trampolin, was möglich ist“, sagt er anerkennend. Bei ihm, der auch noch zwei Schrauben mehr als er hinbekommt – Daniel macht vier – will er sich noch etwas abgucken. Den „septuple Kaboom“ schafft er bald, ist sich Daniel sicher.

Die Jungs teilen die Leidenschaft fürs Trampolin und bewundern Daniels Künste: Ben, Grazian, Andi und der andere Daniel. | Bild: Cuko, Katy

Seine Freunde beeindruckt der 15-Jährige fast bei jedem Training in der Turnhalle der ZF-Arena. So schnell wie er dreht sich keiner. Hier dürfen die Teenager drei Mal die Woche abends nach 20 Uhr im freien Training der Häfler Turnerschaft aufs Trampolin. Das erlaubt mit zwei mal vier Metern im Rechteck noch ein paar mehr Tricks als das runde Modell mit dem Sicherheitsnetz im Garten. „Seit einer Woche ist das wieder erlaubt“, freut sich Daniel Gallenkämper.

5550 Fans auf Instagram folgen ihm

Ben ist sein Sparringpartner auf dem Trampolin. „Es macht einfach Spaß, und wir wollen besser werden. Wir trainieren uns gegenseitig, ohne Konkurrenzkampf“, sagt Daniel. Mit der Kamera oder dem Handy nehmen die Teenager neue Tricks oder verrückte Saltokaskaden auf und stellen sie ins Netz. Mit Erfolg: Daniel hat inzwischen eine beachtliche Fangemeinde. 5550 Trampolinfans folgen ihm auf Instagram.

Video: Daniel Gallenkämper

Eine gute Hausnummer, um ein paar Sponsoren zu finden? Die Freestyle Akademie in Stuttgart hat Daniel schon hinter sich. Die haben riesige, professionelle Trampolins, die der 15-Jährige kostenlos nutzen darf. Hier hat er seinen ersten „sextuple Kaboom“ hinbekommen. Im Moment probiert er, bei Trampolin-Herstellern mit seinen Videos Eindruck zu machen. Sein Sportgerät hinterm Haus hat langsam ausgedient, Ersatz muss her.

Zwei Finger gebrochen – beim Laufen

Keine Angst, wenn ihr Sohn in aberwitzigen Höhen durch die Luft wirbelt? Ingrid und Heiner Gallenkämper sehen das entspannt und mit Stolz, was Daniel auf dem Trampolin für ein Talent hat. Einen Unfall beim Springen gab es noch nicht, beteuert der 15-Jährige – abgesehen von einem ungewollten „Ausflug“ über das Sicherheitsnetz ins Gartenbeet. Die kleinen Finger an beiden Händen hat er sich trotzdem schon mal gebrochen, „aber das ist beim Laufen passiert“.