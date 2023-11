Bodenseekreis vor 2 Stunden

Damm droht zu brechen: Behörden evakuieren vier Wohnhäuser in Friedrichshafen

Gefahr im Verzug: Der Damm am Appenweiler Weiher in Friedrichshafen ist so stark beschädigt, dass das Wasser abgepumpt werden muss. Die starken Regenfälle verschlimmern die Situation.