Friedrichshafen vor 2 Stunden

Damit Pizzakartons und Kaffeebecher nicht auf dem Boden landen: An der Uferpromenade kommt ein mobiler Abfallcontainer zum Einsatz

Derzeit zieht es in Friedrichshafen viele Menschen ans Ufer. Allerdings bleibt dort auch viel Müll zurück, denn insbesondere in Corona-Zeiten sind Einwegverpackungen wieder beliebter geworden. In den sozialen Medien wird über das Müllproblem diskutiert, die Stadt testet eine neue Lösung.