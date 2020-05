Die vergangenen Corona-Wochen sind für Katzen eine gute Zeit gewesen. Urlaubsreisen fielen aus und die menschlichen Dosenöffner waren für ihre Stubentiger da. Nun stehen auch in Sachen Reisen Lockerungen an und die Mitglieder des Freundeskreises Katze und Mensch sind wieder zur Stelle, wenn es gilt, die Haustiere gegenseitig in Zeiten der Abwesenheit zu versorgen.

Katzen bleiben lieber in ihrer eigenen Umgebung

Da Katzen, anders als etwa Hunde, sehr an ihre gewohnte Umgebung gebunden sind, ist es ideal, wenn sie zu Hause bleiben können, während Frauchen und Herrchen auf Reisen, im Krankenhaus oder bei einem Kuraufenthalt sind. Beim Konzept der Katzenfreunde liegen die Vorteile auf der Hand: Darf Mieze in ihrem Revier bleiben, findet sie regelmäßig das Futter an der gewohnten Stelle.

Katzenhalter kennen Körpersprache der Tiere

Sie kann auf dem eigenen Kratzbaum dösen und erträgt die Abwesenheit ihres Menschen viel leichter als in einer fremden Umgebung. Zudem können Katzenhalter auch die Körpersprache einer anderen Katze deuten und wissen, was zu tun ist, falls das Tier krank ist oder sich nicht wohlfühlt.

Verstärkung aus weiteren Orten im Bodenseekreis willkommen

Im Bodenseekreis besteht seit 2014 eine Gruppe mit 61 Mitgliedern, eine von 157 Gruppen in ganz Deutschland. „90 Prozent unserer Gruppe sind aus Friedrichshafen“, berichtet ihr Leiter Peter Josten, seit einem guten Jahr bei den Katzenfreunden. In anderen Orten gebe es teilweise nur ein Mitglied und gerade dort sei weitere Verstärkung besonders willkommen.

Monatlicher Stammtisch zum Kennenlernen und Austausch

Normalerweise sei der monatliche Stammtisch im Gasthof „Rebstock“ in Friedrichshafen gut besucht. „Hier kann man sich kennenlernen und kommt miteinander ins Gespräch.“ Dabei gehe es nicht nur um die Katzenbetreuung, sondern um alles, was das Zusammenleben mit Kater und Co. ausmache. „Wir fahren viel beruhigter in den Urlaub, wenn wir wissen, dass sich jemand um unsere Nelly kümmert und ihr nicht nur das Futter hinstellt“, sagt Peter Josten.