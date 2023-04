Wer am Samstagmittag Richtung TSV Fischbach ging, dem kamen bereits unterwegs joggende und hopsende Menschen entgegen. Sie hatten sich gerade ihre Startnummern für den späteren Lauf abgeholt, erkundeten schon die Strecke oder machten sich warm.

Spontan aus Laupheim zum Lauf an den See

Manfred Krikler läuft zwar zum Spaß mit, hat sich aber dennoch eine Zeit vorgenommen. | Bild: Lena Reiner

Einer von ihnen war Manfred Krikler vom TSV Laupheim. „Ich habe geschaut, ob an dem Wochenende irgendwo ein Wettkampf ist. Hier bin ich noch nie gelaufen und dachte mir: mal was Neues.“ Seit 17 Jahren mache er das nun schon, Halbmarathon sei derzeit seine Strecke. „Das ist eher so ein Spaßlauf heute ohne große Ambitionen“, sagt er. Aber eine gewisse Zeit habe er schon im Kopf, um die 1:30 solle es schon werden: „Natürlich, es ist ein Wettkampf. Wenn man da an den Start geht, hat man meistens schon so ein Ziel im Kopf.“

Freundinnen sind zu dritt am Start

Beatriz Saldana, Silvia Lopez und Daniela Opazo treten gemeinsam an, aus Spaß am Laufen. | Bild: Lena Reiner

Auch die drei Freundinnen Beatriz Saldana, Silvia Lopez und Daniela Opazo haben bereits ihre Nummern geholt. Sie wagen sich allerdings lediglich an die 10,2 Kilometer. „Mein Freund hat hier letztes Mal beim Halbmarathon mitgemacht“, sagt Lopez, „da habe ich aber nur zugeguckt.“ Diesmal wolle sie es selbst versuchen, „einfach aus Spaß“. Lauferfahrung hat das Trio bereits. Den Apfellauf in Frickingen nennt nennt Saldana als Beispiel, mehrere kleinere Strecken seien das gewesen.

Matthias und Gabriele Matthissen aus Langenargen sind zum ersten Mal in Fischbach dabei. | Bild: Lena Reiner

Ehepaar geht‘s gemeinsam an

Dieselbe Strecke wollen auch Matthias und Gabriele Matthissen zurücklegen. Die Langenargener bestreiten seit 13 Jahren sämtliche Laufevents gemeinsam, 10 Kilometer und Halbmarathons; selbst den Frauenlauf. Da darf Matthias Matthissen zwar nicht mit auf die Strecke, ist aber trotzdem dabei. „Da bin ich Trainer, Betreuer, Begleiter, Bodyguard, alles. Ich darf nur nicht offiziell laufen“, erklärt er und lacht. Das Ziel der beiden? „Wir waren vor drei Wochen im Sonthofer Frühlingslauf, die Zeit wollen wir unterbieten“, sagt er.

Sirid Menzel aus Bad Waldsee freut sich auf die für sie neue Strecke. | Bild: Lena Reiner

Sirid Menzel aus Bad Waldsee sagt: „Ich wollte hier schon immer mal laufen, aber es hat bisher nicht gepasst.“ Seit sieben Jahren laufe sie Halbmarathon. „In Hagnau war ich schon zwei- oder dreimal dabei. Hier bin ich gespannt, kenne die Strecke gar nicht, das Wetter ist optimal.“ Die Vorfreude sei schon da.

Massenstart beim Schülerlauf: Sie sind genau so konzentriert wie die Großen. | Bild: Lena Reiner

Deutlich mehr Laufzwerge und Schüler

Fischbacher Viertele, Zwergen- und Schülerlauf 1 und 2 – im Halbmarathon Fischbach ist deutlich mehr drin, als draufsteht. Nach dreijähriger Pause kamen am Samstag besonders viele Laufwillige zusammen. Die Starterzahl beim zweiten Schülerlauf, der 1,3-Kilometer-Strecke, hatte sich im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt; von 50 auf 96 Teilnehmer. Bei den Kleinsten im Wettbewerb, die am Zwergenlauf über 450 Meter teilnahmen, war die Motivation ebenso sichtbar: 35 statt 19 beim letzten Wettbewerb waren mit dabei. Sozialbürgermeister Andreas Köster machte mit ihnen ein kleines Klatsch-Warm-up, bevor er dann zur Starterpistole griff.

Weniger Läufer auf kurzer Strecke, mehr beim Halbmarathon

Bei den Erwachsenen fielen die Zahlen dafür beim sogenannten Viertele – dem 10-Kilometer-Lauf – geringer aus als in den Vorjahren. Statt 225 in 2018 und 203 in 2019 waren hier nur 187 Laufwillige dabei. Auch die Zahl der Walkenden mit und ohne Stöcke verringerte sich von 26 im Vorjahr auf 22. Dafür wagten sich 188 statt 175 (2019) beziehungsweise 148 (2018) an die volle namensgebende Strecke des Wettbewerbs: den Halbmarathon.

Andreas Köster hat eine Überraschung mitgebracht: 1500 Euro Unterstützung der Stadt Friedrichshafen übergibt er an Volker Bader. Rechts Moderator Reiner Jäckle. | Bild: Lena Reiner

1500-Euro-Spende von der Stadt

Dann ging es auch schon los. Für die Kleinsten, die 2017 und 2018 geboren sind, stand eine Stadionrunde an. Doch bevor er zur Startpistole griff, hatte Sozialbürgermeister Andreas Köster noch eine Überraschung dabei. „Es ist ein toller Tag, tolles Wetter und Menschen mit Herzen und Leidenschaft dabei. Was willst du mehr?“, sagte er. Es gebe sogar Rückenwind, beurteilte er das Wetter und fuhr dann fort: „Ich habe gerade von Rückenwind gesprochen, da habe ich auch etwas dabei.“ 1500 Euro Unterstützung hatte er von der Stadtverwaltung mitgebracht und überreichte diese Volker Bader, der beim TSV Fischbach die Triathlon-Abteilung leitet und für den Halbmarathon verantwortlich zeichnet. Die Überraschung war echt, die Freude groß.

Lotsen an den neuralgischen Punkten

Die Überraschung wiederum spiegelte sich auch in den Gesichtern der Teilnehmer. Hoch motiviert flitzten die Jüngsten los. Nur 20 Minuten später folgte dann schon der Hauptlauf; der Start zum Halbmarathon. Moderator Reiner Jäckle erklärte vorab nochmals die Orientierungspunkte, denn für die Läufer ist in unterschiedlichen Farben ihre Strecke außerhalb des Stadions markiert. Wer falsch abbiegt, läuft die falsche Kilometerzahl. „An den neuralgischen Stellen stehen aber auch Lotsen“, beruhigte er.

500 der 550 Starter kommen ins Ziel

Von den 550 Startern kamen an diesem Tag laut anschließender Pressemitteilung des Veranstalters 500 auch ins Ziel.

Die Ergebnisse

Ein Läufer aus der Ukraine erreichte als erster das Ziel. Yevhen Okuniev war aus Eislingen angereist und knackte in 1:17:54 Stunden als einziger die Marke von 1:20. Bei den Frauen siegte die Markdorferin Laura Schür vor W55-Seniorin Konstanze Meergans aus Mühlhofen. Das Fischbacher Viertele dominierten Markus Lang aus Tettnang und Sabrina Beck aus Karlsruhe. Auf der Homepage des Veranstalters sind die weiteren Ergebnisse nachzulesen.