Die neue Halle für die beiden Zollboote ist am Mittwochmorgen ins Wasser gelassen worden. Mit zwei großen Kränen wurde die 22 Meter lange, 13 Meter breite und sieben Meter hohe Halle in den See gehoben und an ihren neuen Standort an der Mole im nördlichen Teil des Hafenbeckens transportiert.

Zunächst schwebt sie über dem Hafenbecken, dann wird sie zu Wasser gelassen. | Bild: Wieland, Fabiane

Die 75 Tonnen schwere Halle lagert auf Schwimmern aus sechs Millimeter starkem Stahlblech. Sie war zuletzt auf dem Parkplatz Hinterer Hafen in Friedrichshafen aufgebaut worden und ersetzt die in die Jahre gekommene alte Halle. In der schwimmenden Halle sollen künftig beiden Zollboote „Graf Zeppelin“ und „Buchhorn“ untergebracht werden.