Offensichtlich war es einen Versuch wert. Die Crowdfunding-Kampagne des Häfler Unverpackt-Ladens „Tante Emma's Bruder„ lief seit Ende August und endete am vergangenen Samstag. Insgesamt kamen dabei 6780 Euro zusammen – Geld, das nun in die Ausstattung eines neuen Ladenlokals investiert werden soll. „Wir freuen uns riesig über den tollen Zuspruch unserer Unterstützer“, freut sich Inhaber Bernd Köhler.

Neues Domizil in der Katharinenstraße

Nun lüftet er auch das Geheimnis, wo das neue Domizil des Ladens sein wird: Im Haus der Kirchlichen Dienste in der Katharinenstraße 16. „Wir hatten das Glück, das wir diesen Laden mieten konnten. Wir haben schon lange nach einem geeigneten Ladenlokal gesucht. Dieser Standort ist perfekt, denn er ist ebenerdig, hat Parkplätze vor der Tür und ist fußläufig von der Charlottenstraße aus zu erreichen“, erklärt Köhler.

Hier in der Katharinenstraße wird demnächst der Unverpackt-Laden „Tante Emma‘s Bruder“ einziehen. Neben dem Geschäft soll es auch ein kleines Café in den neuen Räumen im Haus der Kirchlichen Dienste geben. | Bild: Mommsen, Kerstin

Mit einem Lieferservice fing vor zwei Jahren alles an

Schon vor zwei Jahren hatte er gemeinsam mit seiner Frau Désirée die Idee, einen Lieferservice für unverpackte Lebensmittel anzubieten.

Bernd Thomas, der Gründer vom Unverpackt-Lieferdienst „Tante Emma‘s kleiner Bruder“ auf dem Weg zu seinen Kunden im Zeppelindorf. Er liefert die Ware bei Wind und Wetter mit dem Elektro-Lastenrad aus. | Bild: Wienrich, Sabine

Nachdem dieses Konzept bei den Häflern sehr gut an kam, mieteten sie einen kleinen Laden in der Friedrichstraße 11. Doch der ist längst zu klein geworden, denn das Sortiment wird immer größer. Während der Corona-Pandemie nahm die Nachfrage sogar zu.

Friedrichshafen Unterwegs mit Tante Emmas Bruder: So arbeitet der erste Unverpackt-Lieferdienst in der Bodensee-Region Das könnte Sie auch interessieren

Auch eine Café-Ecke soll im neuen Laden entstehen

Nun also können sich die Köhlers den Traum eines größeren Ladenlokals erfüllen, auch dank der vielen Spenden, die durch die Crowdfunding-Kampagne hereingekommen sind. „Im Schnitt haben uns unsere Unterstützer 45 Euro an freien Spenden zukommen lassen“, freut sich Bernd Köhler. Viele beteiligten sich aber auch mit dem Kauf von Warengutscheinen – also garantierten Einkünften.

Neben mehr Fläche für den Unverpackt-Laden soll auch ein kleines Café in den neuen Räumen entstehen. „Zielgruppe sind alle die nachhaltig, regional und bewusst leben oder es werden wollen, ganz gleich welchen Alters“, heißt es auf der Homepage der Crowdfunding-Kampagne.

Désirée, Bernd und Levi Köhler in ihrem kleinen Laden. Schon Anfang nächsten Jahres steht der Umzug in die Katharinenstraße an. | Bild: Tante Emma's Bruder

Anfang 2021 könnte der Umzug stattfinden

Noch aber ist es nicht soweit. „Wir warten derzeit auf die Genehmigung unseres Bauantrages“, erklärt Bernd Köhler. Wenn alles gut laufe, dann könnte die Eröffnung des neuen Ladenlokals Anfang 2021 gefeiert werden.