Friedrichshafen vor 2 Stunden

Corona-Tests am Flughafen: In fast jedem Flieger ist ein Passagier mit dem Virus infiziert

Vor zwei Wochen hat das Landratsamt am Bodensee-Airport in Friedrichshafen eine Corona-Teststation für Reisende und Urlauber aus Risikogebieten eingerichtet. Hier wurden mittlerweile zehn Corona-Fälle entdeckt. Wir haben Suha Agha und Naser Muric, die mit dem Flugzeug aus Skopje von einem Familienbesuch in Mazedonien zurückkamen, während der Tests begleitet.