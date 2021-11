Nach mehreren Corona-Fällen im städtischen Alten- und Pflegeheim Karl-Olga-Haus in Friedrichshafen gilt jetzt ein zunächst zweiwöchiges Besuchsverbot. Wie die Stadt mitteilt, sind alle Betroffenen „ohne Symptome und haben einen mindestens doppelten Impfschutz“.

Erst war ein Pflegeheim in Überlingen betroffen, jetzt meldet auch das städtische Alten- und Pflegeheim Karl-Olga-Haus (KOH) in Friedrichshafen mehrere Corona-Fälle. Nach Angaben der Stadt wurden in drei Wohngruppen elf Bewohner positiv auf das