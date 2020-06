Nach wochenlanger Beatmung auf der Intensivstation soll ein 75-Jähriger auch noch 14 Tage lang in Quarantäne. Die amtliche Anordnung ist mit Androhungen garniert – was ein Corona-Patient mit den Behörden erlebte.

Als Hermann Wieland die Post in den Händen hielt, traute er seinen Augen kaum. Er kümmert sich schon seit Jahren als bestellter ehrenamtlicher Betreuer um einen älteren Herrn, der in einer Pflegeeinrichtung in Tettnang lebt. Der 75-Jährige,