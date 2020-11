Friedrichshafen/Immenstaad Nur für Abonnenten vor 20 Stunden

Corona hält alle in Atem: Arztpraxen sind teilweise an der Belastungsgrenze

Kann ich mich zur Zeit in eine Arztpraxis trauen? Was tun, wenn ich Halsweh und Fieber habe? Ich brauche nur ein Rezept – muss ich trotzdem in die Praxis? Und wie ist das eigentlich mit der Krankschreibung? Diese und weitere Fragen treiben Patienten im aktuellen Teil-Lockdown um. Hausärzte aus Friedrichshafen und Immenstaad schildern die Situation in ihren Praxen. Corona hält derzeit alle in Atem.