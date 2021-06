Friedrichshafen vor 3 Stunden

Corona – eine Gefahr für Kinder? Chefarzt Steffen Kallsen über Covid-19-Fälle in der Kinder-und Jugendklinik Friedrichshafen

Dass Kinder sehr selten schwer an Covid-19 erkranken, ist schon länger bekannt. Doch wie viele Minderjährige mussten während der Pandemie im Häfler Klinikum behandelt werden? Gab es Pims-Fälle? Und werden Kinder mit Long Covid vorstellig? Dr. Steffen Kallsen, Chefarzt und Leiter der Häfler Kinderklinik am Medizin Campus, über die Situation in seiner Klinik – und die Möglichkeit der Impfung.