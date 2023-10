Die Messlatte liegt hoch. Über 10.000 Konzertbesucher lockte FN:POP in diesem Sommer ans Bodenseeufer vor das Graf-Zeppelin-Haus und in den Innenhof der Caserne. Ob Wincent Weiß, Lea oder Lotte: Stimmung und Wetter passten ideal. Von der „tollen Atmosphäre“ beim ersten Familienfestival schwärmen die Veranstalter heute noch.

Programm für fast jede Altersgruppe

Kaum ist der Sommer vorbei, steht schon das Programm für die zweite Auflage. „Wir freuen uns, die nächsten Schritte miteinander zu gehen, um das Familienfestival noch spannender und beliebter zu machen“, sagt Caserne-Chef Claus-Michael Haydt am Donnerstag beim Pressegespräch. Die Kulturhaus Caserne gGmbH veranstaltet FN:POP erneut zusammen mit Vaddi Concerts. Festivalleiter Jens Buck verspricht ein Programm, „das fast alle Altersgruppen anspricht“.

Mit Alvaro Soler kommt eine der deutschen Pop-Größen nach Friedrichshafen. | Bild: Cristina Gongora

Mit Clueso und Alvaro Soler stehen erneut zwei Pop-Größen bei den Konzerten am See auf der Bühne. Die finden am 9. und 10. August statt und starten um 19.30 Uhr, wobei jeweils Vorbands auftreten werden. Der Erfurter Clueso ist seit vielen Jahren im Geschäft, hat bereits neun Studioalben produziert und mit Größen wie Udo Lindenberg oder den Fantastischen Vier zusammen gearbeitet. In seiner Sommer-Tour nächstes Jahr wird der Künstler vor dem Besuch am Bodensee im Juli sein bisher größtes Konzert auf der Berliner Waldbühne geben, das schon fast ausverkauft ist.

Clueso macht am 9. August auf der Seebühne beim Graf-Zeppelin-Haus Station. | Bild: Patrick Amo

Vorverkauf startet jetzt Für alle bekannten Festivaltermine startet bereits am Freitag der Vorverkauf. Ab 10 Uhr am 27. Oktober können sich Fans Karten auf der Plattform von eventim.de sichern. Ab dem 1. November seien Tickets dann bei allen gängigen Vorverkaufsstellen erhältlich, darunter auch in der Tourist-Info in Friedrichshafen. Für die Abendkonzerte von Clueso und Alvaro Soler kostet das Einzelticket 59 Euro, das Familien- und Freundeticket 177 Euro (4 Karten zum Preis von 3). Für Von Wegen Lisbeth liegt der Ticketpreis von 44,45 Euro, im Paket für vier Besucher bei 133,35 Euro. Das Ticket für Deine Freunde kostet 44 Euro für Erwachsene und 33 Euro für Kinder.

Nicht weniger erfolgreich ist Alvaro Soler, der erst im vergangenen Jahr beim Schlossgarten Open Air in Tettnang begeisterte. Mit seiner modernen Version des Latin Pop hat der spanisch-deutsche Sänger über zwei Millionen Studioalben verkauft.

Deine Freunde fürs Familienkonzert

Bevor Clueso am 9. August die Abend-Show bestreitet, macht das Familienfestival mit der Band Deine Freunde seinem Namen alle Ehre. Ab 14 Uhr wirbeln Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck einiges „Ordentlich Durcheinander“. So zumindest ist der Titel ihrer neuen CD, von der Songs mit Sicherheit auch in Friedrichshafen zu hören sein werden.

Deine Freunde, das sind Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimschek, die am 9. August die Mittags-Show bei FN:POP 2024 bestreiten. | Bild: KKT

Bereits drei Wochen vorher startet FN:POP 2024 im Innenhof der Caserne. Den Auftakt macht am Freitag, 19. Juli, die Berliner Indie-Band Von Wegen Lisbeth, die einen ganz eigenem Stil entwickelt hat und zwischen Melancholie und tanzbaren Pop-Songs schwelgt. Sie in eine Ecke der deutschen Musiklandschaft zu stecken, sei ähnlich schwierig „wie Bio-Gurken in eine Plastikhülle zu packen“, schreibt Vaddi Concerts.

Die Berliner Indie-Band Von Wegen Lisbeth eröffnet das Familienfestival am 19. Juli im Innenhof der Caserne. | Bild: Lenny Rothenberg

Wer tags darauf, also am Samstagsabend, in der Caserne auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht zu hundert Prozent eingetütet. „Da müssen wir die Spannung noch etwas hochhalten“, sagt Jens Buck.

Doch beim Konzertprogramm allein soll es nicht bleiben. FN:POP sei kein klassisches Open Air. Das Familienfestival in Friedrichshafen werde „mit einem noch umfangreicheren Tagesprogramm aufwarten“, verspricht Festivalleiter Jens Buck. Food-Trucks, Karussell oder Angebote wie Kinderschminken oder Kinder-Tatoos soll es wieder geben. „Das Familien-Erlebnis soll im Vordergrund stehen“, sagt Claus-Michael Haydt.

Altersgrenze wird auf drei Jahre gesenkt

Deshalb wird beispielsweise die Altersgrenze für das Kids-Konzert mit Deine Freunde auf drei Jahre herunter gesetzt. Allerdings dürfen Drei- bis Sechsjährige nur mit Gehörschutz aufs Festivalgelände. Und auch die Familien- und Freunde-Tickets gibt es erneut: vier Tickets zum Preis von drei Konzertkarten.