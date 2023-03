Christian Mosmann ist zufrieden. Nach langer Pause findet im April endlich wieder das Festival City of Music in Friedrichshafen statt. „Ich bin mega froh, dass es diesmal klappt“, so der Betreiber des Unternehmens MoSound. Bereits im vergangenen Oktober wollte er mit einer musikalischen Nacht an der Start gehen. „Aber damals waren wir noch vorsichtig.“ Eine kurzfristige Absage der Veranstaltung wollten er und sein Team nicht riskieren.

Bunte Mischung

Am 22. April geht es nun aber wieder los – zum 16. Mal inzwischen. „Das Konzept ist relativ einfach“, erläutert Mosmann. „Die Partygäste kaufen ein Ticket – und haben Zugang zu 18 Locations in Friedrichshafen.“ Dort treten jeweils Bands oder DJs auf. „Wir haben bei der Auswahl darauf geachtet, dass für jeden etwas dabei ist.“ Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Im neuen Restaurant V2O des Zeppelin Museums tritt etwa die Band The Spooners auf – und bietet den Besuchern Rock und Pop. Wer Lust auf Musik der 80er-Jahre hat, besucht das Felders Restaurant – hier spielt die Gruppe Rent A Band. „Wir haben aber auch Sound für Menschen, die auf elektronische Musik stehen“, führt Mosmann weiter aus. Im Kiesel 42 etwa präsentiert DJ Lucky Housemusik und Charts. Im Wirtshaus am See soll es hingegen akustischen Sound mit zweistimmigem Gesang geben. Die Combo HeartCopy präsentiert hier ihre Coverlieder.

Freut sich auf das anstehende Fest: Christian Mosmann vor einem seiner Plakate in Friedrichshafen. | Bild: MoSound

Hat Veranstalter Christian Mosmann einen Tipp für die Gäste? „Das ist gar nicht so leicht“, räumt er ein. Besonders die Mischung mache letztlich das Fest aus. Doch dann will er doch noch zwei Highlights betonen. „Wir konnten erstmals das Schiff MS Lindau als Veranstaltungsort gewinnen.“

Dort tritt die Band Acoustics Affair auf. „Und wenn die Konzerte vorbei sind, treffen sich die Gäste bei einer der Afterpartys ab 22.30 Uhr.“ Entweder auf der MS Zeppelin mit zwei Tanzflächen, dort gibt es einerseits Dance und House, andererseits Chartmusik. Oder im Restaurant V2O im Zeppelin Museum, hier soll es Musik der 90er-Jahre geben.

Das Interesse am Programm sei groß, sagt Mosmann. „Einen größeren Teil unserer Tickets haben wir schon verkauft.“ Interessant sei dabei, dass die Menschen nicht nur aus Friedrichshafen kommen. „Auch aus Tirol, Vorarlberg und der Schweiz wurden Karten bestellt.“ Der Eintritt für den Abend kostet im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18. Der Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets sind im Onlineverkauf verfügbar sowie an mehreren Verkaufsstellen in Friedrichshafen. Einen Überblick finden Sie hier.

So funktioniert die Verlosung

Der SÜDKURIER verlost 5x2 Tickets für den Abend. Wer gewinnen möchte, meldet sich unter Telefon 01379 37050015 (50 Cent aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunkpreise abweichend) und nennt das Stichwort „Party“, Name und Telefonnummer. Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 9. April, 21 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch informiert.