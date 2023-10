Anders als im April ist die City of Music im Oktober nicht ausverkauft. Am Abendkassenzelt geht es daher auch deutlich entspannter zu als noch im Frühjahr. Noch gut 200 Karten sind um 20.30 Uhr zu vergeben, als in Kneipen und Bars bereits die Musik spielt. An insgesamt 13 Orten treten zehn Bands und sechs DJs auf.

Top Stimmung im „Bella Vista“ bei tanzbaren Klängen von Enrico. | Bild: Lena Reiner

Peter Rothe, Wirt des Zeppelin Restaurants „v2o“, dessen Eingang sich direkt gegenüber des Abendkassenzeltes befindet, ist trotz des etwas leereren Saals als einige Monate zu vor bestens gelaunt. „200 Menschen machen bei der Gesamtzahl wirklich keinen Unterschied“, erklärt er und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Noch besser wäre natürlich gewesen, das Wetter wäre heute noch warm geblieben. Dann bestellen die Leute mehr zu trinken.“ Soul Pack covern hier Soul-, Funk- und Rocksongs. Gerade schallt „Valerie“, eine Coverversion von Amy Winehouses Coverversion, durch den Raum. Manche wippen vorsichtig mit, während der Gastraum sich weiter füllt.

Wenige Meter weiter drängen sich die Anwesenden ums DJ-Pult. Im Foyer des Medienhauses am See legen Max Lean und DJ Lucky Hits aus den Charts und Housemusik auf. Die Stimmung ist gut, hier wird bereits getanzt. Überhaupt füllt sich die Innenstadt nun schnell mit gut gelaunten Menschen, die von Spielort zu Spielort ziehen.

Direkt nebenan, nur getrennt durch eine Glaswand, erklingen ganz andere Töne. Ralf Kopp alias „King Ralf“ greift abwechselnd zu Gitarre und Flöte und witzelt gerade ins Mikrofon: „Je später der Abend, desto größer die Flöte – Sie wissen, was ich meine.“ Dann zeigt er mit seinem Repertoire aus akustischer Rockmusik seine Bandbreite und bringt die Anwesenden bald schon zum Mitsingen. Das Restaurant „Felders“ ist dabei bis auf die Treppenstufen mit Zuhörern gefüllt. Doch selbst das hält weitere Neugierige nicht davon ab, noch dazuzustoßen.

King Ralf wechselt zwischen Gitarre und Flöte. | Bild: Lena Reiner

Hier „Macarena“, dort ruhigere Töne

Weiter an der Promenade entlang hat sich das Konzert inzwischen teilweise nach draußen verlagert, beim „Delphi“ steht die Tür immer wieder offen, sodass die Partymusik von DJ Peter S. Nach draußen dringt. Drinnen wird „Macarena“ getanzt, soweit es die Enge der Tanzfläche zulässt.

Im Wirtshaus nebenan erklingen ruhigere Töne. Aber auch hier steht das Publikum teilweise an der Promenade. Arm in Arm und gebannt lauschen sie den ruhigen emotionaleren Tönen, die das Akustikpop-Trio Leeeza in dem lauschigen Gastraum anstimmt. Gerade ist es die Zeile „Tell me something boy. Aren‘t you tired of filling that void?“ aus „Shallow“.

Vor dem „Al Porto“ steht Sven Stanjo mit einem Begleiter und einer Begleiterin aus anderen Gründen draußen. „Hier haben sie gerade einen Break. Vielleicht schauen wir später nochmal, wenn es dann läuft“, sagt er. In Friedrichshafen bei der City of Music ist der Sigmaringer zum ersten Mal, er schaue generell immer gern, was so laufe. Am Vortag sei er in Überlingen gewesen. Jetzt schaue er einfach, wie die Bands und die Stimmung sei. „Wir waren davor schon im Spitalkeller, da hat es uns schon gefallen. Jetzt ziehen wir weiter, schauen, genießen einfach.“ Das Ziel, alle 16 Programmpunkte zu besuchen, habe er nicht.

Das sagen die Besucher

Genau dieses Ziel haben sich hingegen Katja Richter aus Friedrichshafen und Sandra Schmitt aus Ravensburg gesteckt, die etwas später eine Musikpause auf der Terasse des Zeppelin-Restaurants genießen. „Wir haben zuerst alles abgeklappert“, sagt Richter. Sie hätten überall kurz geschaut, teilweise kurz getanzt. „Wir haben direkt um Halbacht angefangen. Wir haben gesagt, wir gucken uns erstmal alles an und gehen dann wieder dahin, wo es uns gefallen hat“, ergänzt Schmitt. So oft gebe es solche Formate ja nicht. „Hier sind die Schiffe eben besonders und ingesamt ist die Stimmung sehr schön“, sagt sie, „ich mag auch den Blick aufs Wasser.“

Katja Richter und Sandra Schmitt haben bereits alle Locations besucht. | Bild: Lena Reiner

Auch die Schweizer Doris Thöny aus Graubünden und Hanspeter Kessler aus dem Prättigau stehen hier draußen. „Wir sind indirekt auf die Veranstaltung gestoßen. Ich bin eigentlich immer wegen dem Wind hier; ich bin Kitesurfer.“ Vor drei Jahren seien sie damals schon auf das Format aufmerksam geworden und nun wieder hier. „Es gefällt uns gut“, sagt er, „letztes Mal sind wir bis morgens im Spitalkeller geblieben.“ Sie sagt, dass es ihr heute bei „King Ralf“ schon sehr gut gefallen habe: „Er hat wirklich Stimmung gemacht.“ Sie hätten nicht denselben Musikgeschmack, dieselbe Lieblingsmusikrichtung, sagt sie und lacht, da sei das Format natürlich super, weil sie beide etwas für ihren Geschmack finden könnten.

Hanspeter Kessler und Doris Thöny genießen den Abend. | Bild: Lena Reiner

Thomas Stauber freut sich derweil, dass es etwas leerer ist als sonst: „Für mich als Zuschauer ist das angenehm.“ Die Stimmung sei dabei wirklich gut.