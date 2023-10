Langsam ist alles fertig. Das Foyer im Cineplex in Friedrichshafen erstrahlt in neuem Glanz. Seit Mitte September waren Arbeiter damit beschäftigt, das Eingangsareal auf Vordermann zu bringen. Jetzt freut sich Theaterleiter Alexander Ronkartz: „Die Theke wurde komplett erneuert.“ Tatsächlich kommt hier nun Technik zum Einsatz, die so manch einer aus Fast-Food-Restaurants kennt: „Die Kunden können nun alles an großen Touchscreens ordern – und dann ihre Bestellung abholen.“ Gäste, die noch nicht mit der neuen Technik vertraut sind, bekommen Unterstützung, betont Ronkartz. Doch dies war nicht die einzige Baumaßnahme.

Theaterleiter Alexander Ronkartz vor neuen Automaten im Foyer des Cineplex. Hier können die Gäste künftig ihre Bestellungen aufgeben. | Bild: Benjamin Schmidt

Ordentlich investiert

„Neben dem Foyer – darunter auch neue Sitzgelegenheiten – haben wir die sanitären Anlagen erneuert“, freut sich der 35-Jährige. Die stillen Örtchen waren in die Jahre gekommen. Nun ist wieder alles neu und modern. Günstig war die Renovierung nicht. Insgesamt habe die Maßnahme gut eine halbe Million Euro gekostet. Doch lohnt sich das überhaupt noch?

„Ja“, gibt der Theaterleiter zurück. Zwar seien die goldenen Zeiten der Branche vorüber. Damit spielt er auf die Jahre 2015 und 2016 an. Damals habe das Cineplex etwa 300.000 Besucher im Jahr verzeichnet. Filme wie „Star Wars – Das Erwachen der Macht“ und „First Avenger – Civil War“ lockten die Zuschauer in Scharen ins Kino. Doch auch mit etwa 200.000 Besuchern im Jahr 2022 lasse sich noch Geld verdienen, sagt Ronkartz. Er räumt aber ein: „Wir müssen die Kostenseite im Blick behalten“. Wie hoch die Gewinne letztlich sind, ist nicht öffentlich einsehbar.

Kinos in der Region Das Cineplex ist derzeit das einzige Kino in Friedrichshafen. Das kleine Programmkino Studio 17 im Kulturhaus Caserne auf dem Gelände der ehemaligen Flakkaserne im Fallenbrunnen ist derzeit geschlossen. Die nächsten größeren Kinos finden sich in Überlingen, Lindau oder Ravensburg. Günstiger Eintritt am Wochenende Sein 20-jähriges Bestehen und die Renovierung feiert das Cineplex am Wochenende vom 21. und 22. Oktober. Neben einem Rahmenprogramm werden 20 Filme zum Eintritt von 6 Euro je Karte angeboten. Darunter etwa „Oppenheimer“, „Wochenendrebellen“ oder „Das Fliegende Klassenzimmer“. Karten sind im Internet sowie vor Ort erhältlich.

Die sanitären Anlagen wurden erneuert – auf dem Bild zu sehen ist die Frauentoilette. | Bild: Benjamin Schmidt

Es gibt noch Blockbuster

Einfluss auf die Entwicklung hatten die Streamingdienste. Ein Grund: Diese haben die Zeit zwischen der Vorführung in den Kinos und dem Angebot im Internet drastisch verkürzt. „Vor Corona waren es noch vier Monate, jetzt sind es nur noch vier bis sechs Wochen“, so Ronkartz. Die Folge: So mancher bleibe lieber auf der Couch. Und dennoch kämen die Besucher, um Filmspektakel auf der großen Leinwand zu erleben: Momentan etwa – noch immer – die bereits seit einiger Zeit laufenden Filme ‚Barbie‘ und ‚Oppenheimer‘.