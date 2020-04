Friedrichshafen/Immenstaad vor 8 Stunden

Christina Doerrs Mutter lebt im Pflegeheim. Wegen der Kontaktsperre holte sie sie nach Hause. Was das für den Alltag aller Beteiligten bedeutet

Die aktuelle Kontaktsperre wegen des Coronavirus in den Pflegeheimen ist für Bewohner und ihre Angehörigen alles andere als leicht. Mehr als Telefonate, E-Mails und Besuche auf Distanz am geöffneten Fenster sind nicht möglich. Und das auf unbestimmte Zeit. Christina Doerr aus Friedrichshafen entschied sich deshalb zu dem Schritt, ihre Mutter aus dem Pflegeheim St. Vinzenz Pallotti in Immenstaad zu sich nach Hause zu holen.