„Die Lage ist dramatisch“, sagt Nuri Saltik, Geschäftsführer der Elektrogerätewelt, einem Fachgeschäft in der Hochstraße. Neben ihm im Eingang steht neue Ware, die am Morgen geliefert wurde. Den Kühlschrank und die zwei Waschmaschinen hat er vor acht Monaten bestellt. Normalerweise hält er eine große Auswahl an Haushaltsgeräten vor. Doch seit Beginn der Pandemie sorgt der Mangel an in den Geräten verbauten Mikrochips für eine drastische Produktknappheit.

Verärgerte Kunden: Lieferzeiten von mehr als sechs Monaten

Die Produktpaletten der Großhersteller seien massiv geschrumpft, berichtet der Händler. Statt einer Auswahl von hunderten verschiedenen Geräten seien nur noch einzelne Modelle in geringer Stückzahl verfügbar. Zwischen sechs und acht Monaten warte er auf Bestelltes und sei froh über jedes einzelne Gerät, das seinen Laden erreicht. Er bestelle alles, was verfügbar sei – und könne seinen Kunden trotzdem kaum Auswahl bieten.

Nuri Saltik schildert, wie es einer Kundin ergeht, die Mitte vergangenen Jahres bei ihm eine vollständige neue Küche bestellt hat, vom Toaster bis zum Kühlschrank. Im März 2022, mehr als acht Monate später, warte sie noch immer noch auf den Geschirrspüler, da kein einziges passendes Modell mit dem richtigen Maß verfügbar sei. Saltik kann den Ärger der Kundin nachvollziehen und bezeichnet die Situation als „schlimm“ – und trotzdem bleibt ihm selbst nichts übrig außer zu warten.

„Da kam ein gefährlicher Mix zusammen, der schließlich die Lieferketten kollabieren ließ“, sagt Nuri Saltik, Fachhändler und Geschäftsführer der Elektrogerätewelt. | Bild: Luis Lemmen

Neben langen Lieferzeiten müssen sich Kunden außerdem darauf einstellen, tiefer in die Tasche greifen zu müssen: Die Preise aller Elektroprodukte seien seit Beginn der Pandemie um etwa zwölf Prozent angestiegen, berichtet Saltik. Großhersteller hätten im vergangenen Jahr gleich mehrfach ihre Preise erhöht, wodurch sich auch der Verkaufspreis verteuere. Darüber hinaus lasse die Inflation die Preise branchenübergreifend klettern.

Das rät der Handelsverband

Saltiks Situation ist kein Einzelfall, wie Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbands Technik des Einzelhandels, bestätigt. Der Mangel an Halbleitern und Störungen in den Lieferketten stellen den gesamten Elektro-Fachhandel vor erhebliche Schwierigkeiten, sagt er. Durch die fehlende Produktauswahl seien – wenn überhaupt – oft nur Produkte in teuren Preisklassen verfügbar. Das stelle die Kunden vor eine schwierige Wahl, vor allem wenn eine dringende Neuanschaffung ansteht.

Kahnt rät dazu, sich in verschiedenen Fachgeschäften zu unterschiedlichen Geräten beraten zu lassen. Flexibilität sei das Stichwort. Wer sich im Vorhinein auf ein bestimmtes Modell festlege, hätte kaum die Chance, dieses in naher Zukunft zu erhalten.

Der Mangel an Halbleitern und Störungen in den Lieferketten stellen den gesamten Elektro-Fachhandel vor erhebliche Schwierigkeiten, sagt Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbands Technik des Einzelhandels. | Bild: BVT

Der Krieg in der Ukraine, Lieferant von Rohstoffen und Materialien der Chipproduktion könnte die Probleme noch verschärfen. Nuri Saltik befürchtet eine weitere Verschlechterung der Produktionslage. Einziger Lichtblick für ihn: Ersatzteile für Haushaltsgeräte seien weiterhin erhältlich, sodass er im Schadensfall zumindest einen schnellen Reparaturservice bieten könne.