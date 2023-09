Die Stadt beteiligt sich erneut an der europaweiten Mobilitätswoche (EMW), dies von Samstag bis Freitag, 16. bis 22. September. „In der Aktionswoche zeigen wir viele Möglichkeiten auf, wie man nachhaltig mobil sein kann“, wird Stefan Dunkenberger, Abteilungsleiter Verkehr und Mobilität im Rathaus, in einem Pressetext der Stadtverwaltung zitiert. Höhepunkt sei der „Park(ing) Day“ am Sonntag, 17. September.

Am jenem Tag dürfen in der Charlottenstraße keine Autos fahren, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Die Straße soll zur Festmeile werden, an der die Parkplätze in frei gestaltbare Räume umgewandelt würden. Neben diversen Infoständen zum Thema Mobilität, Unterhaltung mit Musik, Kinderaktionen und vielem mehr, haben sich den Angaben aus dem Rathaus zufolge auch viele Vereine und Bürger angemeldet, um einen Parkplatz zu gestalten. Die Flächen werden beispielsweise für einen Flohmarkt-Tisch, eine Bücher-Tausch-Aktion oder Bewegungsangebote genutzt. Eröffnet werde der „Park(ing) Day“ um 12 Uhr vom Seehasenfanfarenzug. Es spricht Bürgermeister Dieter Stauber und die Sieger beim Stadtradeln werden geehrt. Auf dem Rahmenprogramm stehen unter anderem Auftritte der Imperial Jazzband, der Kunst- und Einradfahrer vom Rad-, Roll- und Motorsportverein, eines Musikers und mehrerer Ensembles der Musikschule.

Was sonst während der Aktionswoche los ist? Ab 16. September ist im Rathaus am Adenauerplatz eine Ausstellung der Initiative Radkultur zu sehen. Mit Quizfragen werde die Wartezeit an Ampeln in der Kern- und nördlichen Innenstadt verkürzt. Das Medienhaus am See präsentiere von 12. bis 30. September Medien zum Thema „Nachhaltig leben? Klimafreundlich unterwegs!“. Zu einem Workshop „Wir gestalten die Zukunft der Mobilität in Friedrichshafen“ lädt die Zeppelin-Universität am 20. September, 15 Uhr, in den Pioneer Port am See-Campus ein, Anmeldungen unter www.zu.de/veranstaltungen.

Das Programm im Internet:

http://www.friedrichshafen.de/mobilitaetswoche