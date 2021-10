Friedrichshafen-Kluftern vor 5 Stunden

Café Stock in Kluftern ist bald Geschichte – Inhaberehepaar findet keinen Nachfolger

Nach insgesamt 61 Jahren war der 3. Oktober der letzte Öffnungstag des Cafés Stock in Kluftern. Die Inhaber Doris und Martin Herrmann führten es in den vergangenen 34 Jahren, fanden aber keinen Nachfolger. Im Februar wird das Klufterner Traditionscafé abgerissen. Plan der Herrmanns ist, an seiner Stelle ein Mehrfamilienhaus mit neun Eigentumswohnungen zu bauen.