Ein 61-jähriger Busfahrer hat am Samstag gegen 11.20 Uhr in der Hochstraße in Friedrichshafen eine 11-jährige Fahrradfahrerin angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall beim Überholen.

Kind verletzt sich bei Sturz am Knie

Weil der Busfahrer zu wenig Sicherheitsabstand zu dem Mädchen hielt, streifte er das Fahrrad. Daraufhin stürzte das Kind und verletzte sich dabei am Knie. Die Elfjährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand nach Angaben der Polizei ein geringer Schaden. Gegen den Busfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.