Informationen zum letzten Bücherflohmarkt und Kontakt

Der letzte Bücherflohmarkt der AI-Gruppe 1378 Friedrichshafen findet am Samstag, 15. Oktober von 9 bis 16 Uhr in der alten Turn- und Festhalle in der Scheffelstraße statt. Bücherspenden können nicht mehr angenommen werden. Wer helfen möchte, an der Organisation der Bücherflohmärkte oder einer dauerhaften Mitarbeit interessiert ist, erreicht Wolfgang Semmt per E-Mail an WSemmt@yahoo.de oder unter Telefon 0 75 45/90 10 22. Informationen: www.amnesty-friedrichshafen.de