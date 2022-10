von Mona Verena Zeller

Das Wetter ist bedeckt, als 15 junge Menschen am Ortseingang Kluftern wie wild anfangen, ihre Schaufeln in den lehmigen Boden einer Wiese zu rammen. Die Gesichter der fünf schaufelnden Dreierteams und auch der Organisatoren und Schaulustigen wirken dagegen heiter bis strahlend. Am Sonntag richtete der Musikverein Kluftern zum fünften Mal den Wettbewerb „Goldene Schaufel“ aus. Der Wettbewerb ist schnell erklärt: Sieger ist das Team, das innerhalb einer Stunde das tiefste Loch schaufelt.

Organisator Sebastian Thoma, der die „Goldene Schaufel“ 2018 initiierte, wurde von einem kuriosen Lochbuddel-Wettbewerb in Tokio inspiriert. „Dort ist das fast wie ein Volkssport“, so Thoma. Kern der Sache sei, einen einfachen Wettbewerb zu organisieren, der leicht verständlich sei und keine spezielle Ausrüstung benötigt. Auch die Idee, das beste Kostüm zu prämieren, stamme laut Thoma von diesem Vorbild.

Hannes Bestler, Emanuel Wolf und Benjamin Kraffczyk (von links) haben ihr Bestes gegeben. Sie dürfen sich über den Gewinn des Kostümpreises freuen. | Bild: Mona Verena Zeller

Was Sebastian Thoma selbst hinzugefügt hat, ist der gute Zweck der Spaß-Aktion. Die Teilnahmegebühren der Teams fließen in die Spendenkasse. In den vergangenen Jahren kamen Beträge zwischen 743 Euro und 863 Euro zusammen. Die diesjährigen Spenden gehen an ein lokales Hilfsprojekt sowie eines auf dem afrikanischen Kontinent. Dabei legt Sebastian Thoma, der die Projekte auswählt, immer den Fokus auf Kinder und deren Bildung. Der gemeinnützige Verein „Chengeta Kids“ unterstützt eine Schule in Simbabwe, die Kinderstiftung Bodensee richtet sich an Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen. Die Verbindung aus Jux und gutem Zweck des Wettbewerbes kommt auch in Kluftern gut an. „Wir machen zum Spaß an der Freude mit und um was Gutes zu unterstützen“, erklärt Benjamin Kraffczyk vom Team „Nylon 6.6“.

Bereits nach einer Viertelstunde ist den meisten Grabenden der Schweiß auf die Stirn getreten. Es hat sich bereits gezeigt, dass zwei der fünf Teams Pech mit stark lehmigen Boden haben. Aufgeregte Rufe schallen über die Wiese. Die körperliche Anstrengung sieht Sebastian Thoma auch als Parallele zum Brunnenbau, der wiederum für die Basis der Infrastruktur in vielen Gebieten der Erde steht.

Anders als beim Brunnenbau müssen die Löcher in Kluftern allerdings danach wieder zugeschaufelt werden. Die Wiese soll vom Pächter weiter genutzt werden können. Deshalb wurde eine Zusatzregel ergänzt: Für das Wetteifern um den Sieg wird zur Tiefe des Lochs auch die Höhe des Bergs addiert, der neben dem Loch entstanden ist. Damit, hofft Sebastian Thoma, wird verhindert, dass die Erde über die Wiese fliegt und nachher beim Schließen der Löcher fehlt. Auch die Zuschauer können sich beteiligen. Auf Spendenbasis wird Kürbissuppe ausgeschenkt. Außerdem gibt es eine Wettrunde: Die Gesamttiefe aller Löcher zusammen darf geschätzt werden.

Schwieriges Unterfangen: Andreas Braunschweiler, Christof Müller, Otto Thoma und Clara Thoma vom Messteam. | Bild: Mona Verena Zeller

Als nach einer Stunde das Ende ausgerufen wird, scheinen alle froh, die Schaufel ins Gras werfen zu dürfen. Zum Schluss werden Löcher und Erdhäufen vermessen – keine leichte Aufgabe. Unter den kritischen Augen der Schaufler hantiert das offizielle Messteam mit Leiter, Zollstock und Handy, um einen möglichst objektiven Vergleich zu schaffen.

Sonderpreis für die einfallsreichste Kostümierung

Der „Sonderpreis für die einfallsreichste Kostümierung“ geht an das Team „Nylon 6.6“, das in seinem Namen bereits darauf anspielt, mit welchem Material es Farbe auf den Acker gebracht hat. Die drei Männer bekommen jeweils einen Therme-Gutschein, „um die geschundenen Körper zu regenerieren“, wie Sebastian Thoma erklärt.

Endspurt: Team „Nylon 6.6“ gibt noch einmal alles und landet beim Wettbewerb mit einem Loch von 2,32 Metern Tiefe auf dem zweiten Platz. | Bild: Mona Verena Zeller

Der Hauptpreis, der Wanderpokal „die goldene Schaufel“, geht an die Titelverteidiger, das Team „1. SC Maulwurf“. Mit einem Loch von 2,36 Metern Tiefe haben die drei Männer den bisherigen Rekord von 1,80 Metern geknackt. „Nächstes Jahr sind wir natürlich wieder dabei“, verrät Elias Braunschweiler vom Siegerteam, „unsere Technik wird mit jedem Mal besser.“

Insgesamt zeigt sich Organisator Sebastian Thoma zufrieden mit der Veranstaltung. Er betont den großen Spaß, den offensichtlich alle Beteiligten haben. „Ein paar mehr Teams, die um die Wette schaufeln, wären natürlich schon gut.“ Wer sich also mit den Maulwürfen messen möchte, kann für den Herbst 2023 schon einmal die Schaufel bereit legen.