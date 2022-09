Nachdem am Montag gegen 23.45 Uhr in der Hohentwielstraße in Fischbach ein Zaun und ein Briefkasten in Brand geraten sind, bittet die Polizei um Hinweise. Eine Anwohnerin war auf die Flammen aufmerksam geworden und konnte das Feuer gemeinsam mit einem Helfer rasch löschen, berichtet die Polizei.

Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet und schließen eine Brandstiftung aktuell nicht aus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden, Telefon 07541/7010. Wie hoch der Schaden ausfällt, kann noch nicht beziffert werden.