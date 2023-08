Mit einer weit sichtbaren Rauchsäule hat ein Küchenbrand in einer Gaststätte in der Seestraße in Friedrichshafen am Sonntag für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie die Polizei berichtet, fing kurz vor 12 Uhr das Fett in einer Fritteuse in der Küche des Lokals Feuer. Die Flammen griffen auch auf die Küche selbst über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer.

Schaden in sechsstelliger Höhe

An Inventar und Gebäude entstand ein Schaden, der sich nach erster Schätzung auf einen sechsstelligen Betrag belaufen dürfte, wie die Polizei weiter schreibt. Warum das Fett in der Fritteuse in Brand geriet, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.