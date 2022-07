Friedrichshafen vor 3 Stunden

Brandstiftung nach Feuer im Moosweg nicht auszuschließen

Am frühen Freitagmorgen brennen im Moosweg in Friedrichshafen drei Autos. In einem angrenzenden Mehrfamilienhaus sind in der Folge zwei Wohnungen vorübergehend unbewohnbar. Nun werden Zeugen gesucht.