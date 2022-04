Erneut war die Feuerwehr am Wochenende im Seewald in Friedrichshafen gefragt. Wie die Polizei berichtet, ist dort am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Jägerhochsitz abgebrannt.

Um den Hochsitz und im Bereich des Bolzplatzes wurden weitere kleine Brandstellen entdeckt, teilt die Polizei weiter mit. Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde, die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gegenstand der Ermittlungen ist außerdem die Frage, ob es eine Verbindung zu zwei weiteren Bränden gibt: Am 28. März hatte ein Papierhaufen im Wachholderweg auf bislang unbekannte Art und Weise Feuer gefangen und am 12. April war es zu einem Flächenbrand gekommen.

Erst vor rund zwei Wochen war die Feuerwehr ebenfalls in den Seewald gerufen worden.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich unter Telefon 0 75 41/70 10 an die Polizei.