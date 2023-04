Zu einem Gebäudebrand am Sportplatz in Schnetzenhausen ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 16.15 Uhr gerufen worden. Nach bisherigen Ermittlungen ging das Feuer von den Mülltonnen aus, die neben dem Vereinsheim des Sportvereins Schnetzenhausen stehen. Von dort griffen die Flammen zügig auf das Lager und den Umkleidebereich über, heißt es im Polizeibericht.

Das Gebäude des Sportvereins Schnetzenhausen. | Bild: Andrea Fritz

Umkleidebereich für Gäste gerade erst frisch saniert

Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindern. Dennoch entstand am Gebäude ein Schaden von rund 150.000 Euro. Wie ein Vereinsmitglied am Freitag vor Ort erklärte, sei der Gästeumkleidebereich gerade erst frisch saniert worden. Jetzt wurde er durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen.

Bei einem Brand am Vereinsheim des Sportvereins Schnetzenhausen entstand ein Schaden von 150.000 Euro. | Bild: Andrea Fritz

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und schließt eine Brandstiftung aktuell nicht aus. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 07541 7010 melden.