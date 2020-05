von SK

Zu einem Brand ist es am Montag gegen 11 Uhr in einer Lackiererei in der Adelheidstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben Holzreste in einer Metallkiste aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt, als er versuchte, den Brand zu löschen. Nach Polizeiangaben wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Häfler Wehr kann Feuer löschen

Die Häfler Feuerwehr wurde verständigt und konnte das Feuer löschen. Wie groß der entstandene Schaden ist, sei derzeit nicht bekannt.