Durch das Foyer des Klufterner Bürgerhauses zieht der Duft von Popcorn. Was bei Konzertbesuchen eher unüblich ist. Vertragen sich delikate Klangfolgen doch eher sehr selten mit dem Knuspern und Knistern beim Genuss von Puffmais. Doch darauf will der Musikverein Kluftern einmal keine Rücksicht nehmen.

Schließlich steht sein Frühjahrskonzert am Samstagabend unter dem Motto Film und Musical. Popcorn gehört einfach dazu – im Kino. Und großes Kino ist dann auch, was das – übrigens sehr zahlreich erschienene – Publikum im Bürgerhaussaal erleben darf.

Großes Kino und mehr: große Oper mit Überraschungseffekten. Wobei der Bühnennebel, die brennenden Kerzen oder der festliche Anzug von Dirigent Bernhard Jauch das Geringste sind, als die Musikkapelle Kluftern im zweiten Teil des Konzerts Johan de Meijs „Phantom der Oper“ aus Andrew Lloyd Webbers gleichnamigem Musical spielt. Zuvor, noch bevor Jauch ans Pult tritt, leitet das Ensemble seinen Programmteil ganz stilecht mit der allen Kinogängern so gut vertrauten „20th-Century-Fox-Fanfare“ ein.

Und während auf der neben der Bühne aufgestellten Leinwand Szenen aus der Musical-Verfilmung zu sehen sind, entführt die Musikkapelle das Publikum gleichsam in die verschlungene Architektur der Pariser Oper. Verhaltene Bläsersätze leiten über zu großen, weit ausholenden Gesten, bei denen das Orchester seine schöne Geschmeidigkeit beweist. Und Sarah Mauch zaubert Mal ums Mal mit ihrer Harfe Glanzlichter auf die Tonfolgen. Glanzlichter, die freilich jäh erlöschen müssen.

Denn heftige Tutti-Stakkati drängen höchste Dramatik ins Geschehen. Voller Bläserklang verschränkt sich mit hektisch agierendem Schlagwerk – da möchte sich kaum jemand wundern, als das Phantom der Oper tatsächlich durch den Saal huscht. Als wäre es aus der Leinwand gestiegen.

Soweit, so romantisch. Doch beherrscht die Musikkapelle noch ganz andere Töne. Außer Opulenz und opernhaftem Wohlklang vermag das Ensemble durchaus mit Jazz – bei der Zugabe sogar mit Rock – zu überzeugen. Ob das Orchester Sharks und Jets in der „West Side Story“ aufeinandertreffen lässt oder im New Yorker Gym zum Mambo aufspielt. Ob die Musikkapelle ein Bond-Film-Potpourri bietet – auf der Leinwand begleitet von fiesen Bösewichten, bildhübschen Bikini-Mädchen und allerlei spektakulären Stunt-Szenen zu Wasser, an Land und in der Luft – oder ob die rund 50 Musikerinnen und Musiker des Vereins reinen Dixie spielen, sie begeistern. Und die Begeisterung des Publikums spiegelt sich in den Gesichtern des Ensembles wider, beflügelt das Spiel hörbar.

Hören lassen kann sich übrigens auch die von Stephan Schneider geleitete FIS#Kapelle, in der der Nachwuchs der Musikvereine Kluftern, Fischbach, Immenstaad und Schnetzenhausen spielt. Auch die Jugend spielt Filmmusik. Die Palette reicht von Fluch der Karibik über Harry Potter bis hin zur virtuosen Becher-Klapper-Akrobatik zu „When I‘m Gone“ aus dem Film Pitch Perfect. Und dies ist durchaus nicht die einzige Stelle, an der das Konzertpublikum das Popcorn gänzlich vergisst. Ein Konzertsaal ist eben doch etwas anderes als ein Kinosaal.