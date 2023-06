Der Sommer ist am Bodensee angekommen. Nach einem April mit extrem viel Niederschlag gibt es seit Wochen Sonne und Wärme satt. Das freut Ruth Höft, Leiterin der Tourist-Information in Immenstaad. Denn sie weiß: „Urlauber wünschen sich vor allem gutes Wetter.“ Allerdings gibt es auch eine Kehrseite der vielen Sonnenstunden: Wiesen und Felder der Region sind trocken – und der Bodenseepegel sinkt.

Wert liegt auf Niveau von 2022

Sollte der Blick auf den Wasserstand also Sorgen bereiten? Bislang noch nicht. Zwar liegt der aktuelle Wert mit gut 3,70 Metern ähnlich niedrig wie im Vorjahr und gut 58 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel. Zur Erinnerung: Im Sommer 2022 wurde beinahe der historische Niedrigwert von 2,93 Meter aus dem Jahr 1922 unterschritten. Doch das war Ende August. Bis dahin kann es noch viel regnen. Von einem Niedrigstand kann noch nicht die Rede sein.

Wasserstände im Jahresverlauf Der Wasserstand des Sees unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen. Im Winter sinkt der Wasserstand auf ein niedriges Niveau, im Sommer werden im Jahresverlauf die höchsten Pegelstände erreicht. Der Unterschied beträgt rund einen Meter. Das liegt nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) am alpinen Einzugsgebiet des Bodensees. Wenn es kalt wird, fällt der Niederschlag in den Bergen als Schnee und wird dadurch gespeichert. Im Sommer tragen Schneeschmelze und Regen zu einem im jahreszeitlichen Vergleich hohen Wasserstand bei. (wie)

Pegel Bodensee Immer aktuell: So hoch ist der Bodensee-Pegel in Konstanz

Keine großen Sorgen machen sich daher auch Ruth Höft von der Tourist-Information sowie ihre Stellvertreterin Franziska Bergmüller. Beim Uferbesuch in Immenstaad zeigt der Blick aufs kühle Nass: Noch ist ausreichend Wasser da. Auch der Rückblick auf die extrem heiße und trockene Vorsaison schreckt die beiden nicht. „Wir hatten im Jahr 2022 kaum Probleme“, erinnert sich Ruth Höft.

Der Weg ins tiefe Wasser sei beim Baden zwar länger gewesen. Und Menschen mit eingeschränkter Mobilität hatten Höft zufolge teils Schwierigkeiten, steile Zustiege in die großen Bodensee-Schiffe zu überwinden. „Doch abgesehen davon hatte das Strandbad geöffnet und auch das historische Ausflugsschiff Lädine konnte noch fahren.“ Kollegin Franziska Bergmüller ergänzt: „Familien haben wir in den heißen Tagen eher schattige Wanderungen um Immenstaad empfohlen.“ Probleme wie etwa in Langenargen, wo die fädige Grünalge an Teilen des Ufers störte, gab es in Immenstaad nicht.

In Langenargen sind teils bereits weniger Wasser zu sehen. Hier ist der Bodensee weniger tief. | Bild: Benjamin Schmidt

Wiesen sind trocken

Alles gut also in Immenstaad? Nützt der Klimawandel dem Ort gar? So weit wollen Ruth Höft und Franziska Bergmüller nicht gehen. „Klar, das gute Wetter freut die Gäste“, räumt Höft ein. Allerdings brauche die Region regelmäßig Niederschläge. Auch Franziska Bergmüller findet: „Unsere Kulturlandschaft benötigt Wasser. Sonst ist hier irgendwann alles braun und trocken.“ Und das könne dem Tourismus durchaus schaden. Einen Vorgeschmack darauf bieten bereits die Wiesen am Immenstaader Ufer. Während die großen Bäume noch in sattem Grün leuchten, fehlt dem Rasen sichtlich Flüssigkeit.

Die Wiesen am Immenstaader Ufer sind bereits trocken. Bäume mit tieferen Wurzeln haben noch ausreichend Flüssigkeit. | Bild: Benjamin Schmidt

Obstbau-Experte bislang entspannt

Genau dieses Phänomen kennt auch Manfred Büchele, Leiter des Kompetenzzentrums Obstbau bei Ravensburg: Tief wurzelnde Pflanzen kommen bislang gut klar, andere weniger. Zur momentanen Trockenheit sagt er dem SÜDKURIER: „Noch bin ich ruhig. Am Bodensee sind wir noch gut dran.“ Zwar müssten Neupflanzungen mit niedrigem Wurzelwerk bereits gewässert werden. Doch ältere Pflanzen seien noch gut versorgt. Er resümiert: „Beim Obst würde ich noch keine Panik sehen, beim Ackerbau und beim Grünland, etwa im Allgäu, sehe ich eher Probleme.“

Dr. Manfred Büchele, Geschäftsführer Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee. | Bild: Messe Friedrichshafen (Archiv)

Allerdings hofft auch Büchele, dass der Sommer nicht so heiß wird wie im vergangenen Jahr. Denn zwar sei die letzte Ernte relativ gut ausgefallen. „Aber die Lagerstabilität war nicht besonders gut.“ Das habe sich bei Äpfeln ausgewirkt: Sie seien nicht so lange lagerbar wie Früchte aus weniger heißen Saisonen. Das könnte sich letztlich auf die Rendite der Landwirte auswirken. Inwiefern das geschehen wird, werde sich im Laufe der kommenden Monate, bis zum vollständigen Abverkauf der Ernte 2022, noch zeigen.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für die beiden Touristikerinnen. Sie wollen Gäste motivieren, Pfandbecher zu verwenden, Bus zu fahren und Müll zu vermeiden. | Bild: Benjamin Schmidt

Werben für Nachhaltigkeit

Sonne ja – aber bitte in Maßen. So lautet also der Wunsch der Touristikerinnen und des Obstbau-Experten. Damit es künftig durch den Klimawandel nicht allzu heiß wird, werben Ruth Höft und Franziska Bergmüller für nachhaltigen Tourismus in der Region: Busse und Fähren nutzen statt Autos, Müll vermeiden und ökologisch verträgliche Produkte nutzen. Franziska Bergmüller findet: „Klar, das sind nur kleine Schritte. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen.“