Friedrichshafen/Meersburg – „Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass edler Wein verderben sollt, drum hat er auch zum Saft der Reben, den nötigen Durst dazu gegeben.“ Das, was einst Goethe sagte, können sich Einheimische und Feriengäste zu Herzen nehmen, wenn sie zu Gast bei der Bodensee-Weinmesse sind. Die kleine, aber feine internationale Endverbraucher-Messe findet am Samstag, 22. April, 15 bis 20 Uhr, bereits zum elften Mal im Dornier-Museum in Friedrichshafen statt.

Die positiven Erfahrungen der zurückliegenden Jahre hat den Veranstalter „BodenseeWein“ aus Meersburg dazu bewogen, die Weinpräsentation im großen Hangar inmitten von Luft- und Raumfahrtexponaten erneut auszurichten. „Das Dornier-Museum bietet uns ein stilvolles, großes Raumangebot“, sagen die Vorstandsmitglieder des Veranstalters. „Die Transparenz des Gebäudes mit seinen großen Glasfassaden, die tollen Ausstellungsstücke und die hervorragende Infrastruktur sprechen für sich.“ Und so darf auch dieses Jahr wieder von 15 bis 20 Uhr nach Kräften probiert und verglichen werden.

19 Weinerzeuger

Traditionell stellen an diesem Tag die deutschen Winzer aus der Region von Lindau bis nach Hohentengen die Weine des neuen Jahrganges vor. An Einzel- und Gemeinschaftsständen werden 19 Weinerzeuger über 120 Weine präsentieren. Fast alle Weinerzeuger stehen persönlich für alle Fragen rund um den Wein zur Verfügung. Wieder dabei sind dieses Jahr die Weinkulturführer, die ihr breit gefächertes Angebot an Führungen durch Weinberge und Keller präsentieren. Da es sich bei Brot und Wein um eine der ältesten Symbiosen der Geschichte handelt, hat der Veranstalter auch einen Brotstand der Backstube Kloos aus Friedrichshafen auf der Weinmesse platziert, an dem die Gäste probieren und bei Bedarf ein Brot erwerben können. Der ausgebildete Brotsommelier Fabian Kloos erläutert gerne, welches Brot zu welchem Wein passt und warum das so ist.

Die Weinmesse beginnt um 15 Uhr mit begrüßenden Worten von Martin Steinhauser, Vorsitzender des Vereins „BodenseeWein“, sowie der Schirmherrin, der amtierenden Bodensee-Weinprinzessin Elin Arnold. Der Eintritt beträgt 15¦Euro, in Kombination mit dem Museum 23¦Euro. Das Dornier-Museum ist mit dem Zug, direkt mit dem Bus über die „Montfort-Linie“ 7586 und auch gut mit dem Auto zu erreichen. Parkplätze sind unmittelbar am Haus vorhanden.



Informationen im Internet:

http://www.bodenseewein.org

Die Aussteller

Tisch Nummer 1: Weingut Lorenz und Corina Keller, Klettgau

2: Schloss Rheinburg, Gailingen am Hochrhein

3: Weingut Clauß, Nack

4: Spitalkellerei Konstanz

5: Weingut Kress, Überlingen

6: Staatsweingut Meersburg

7: Weingut Peter Krause,

Meersburg

8: Winzerverein Meersburg e.G., 9: Seekristall Laura Lemke, Meersburg

10: Weingut Markgraf von Baden, Schloss Salem

11: Weingut Mathias Bernhard,

Daisendorf

12: Weingut Aufricht, Stetten

13: Winzerverein Hagnau e.G.,

14: Weingut Matthias Röhrenbach, Immenstaad

15: Weinkellerei Steinhauser, Kressbronn

16: Winzerhof Gierer, Nonnenhorn

17: Weingut Kurek GbR,

Nonnenhorn

18: Weingut Hornstein am See, Nonnenhorn

19: Weingut Schmidt am Bodensee, Wasserburg

20: Gästeführer Weinerlebnis Bodensee

21: Backstube Kloos,

Friedrichshafen