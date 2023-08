Mit sorgenvollem Gesicht schaut Carsten Mücke auf den See. Der Einsatzleiter der DLRG beobachtet die Gewitterwolken, die sich am Samstagmorgen am Schweizer Ufer türmen. Die Sonne hat sich eben noch über den Horizont gequält, als ein strenger Südwind den 78 Teilnehmern der Bodensee-Openwater-Querung auf ihrem Weg nach Romanshorn die Wellen entgegenballert.

Beim Briefing um 5.30 Uhr sah es noch so aus, als wären die Gewitterzellen bereits vorbeigezogen. Noch im Halbdunkel ziehen sich 54 Männer und 24 Frauen ihre Neoprenanzüge an. In die Beinabschlüsse schieben sich manche ihren Proviant. Power-Gel in kleinen Tütchen. Wer ohne den Kälteschutz schwimmen will, reibt den Körper mit Melkfett oder Vaseline ein. Auf die Badekappe verzichtet niemand.

Sara-Diane Gorges ist ein wenig nervös. Eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude, erklärt sie. Auch sie macht sich ein wenig Sorgen wegen der Wettersituation. Bei Starkregen gehe die Orientierung verloren. Die Querung sei für sie nur ein Test, erzählt die 42-Jährige. Allein mit sich und der Atmung könne eine solche Strecke lang werden. Wichtig sei, was dabei im Kopf passiert. Ihr eigentliches Ziel: die 15 Kilometer lange Strecke von Lanzarote nach Fuerteventura. Dabei hat sie erst als 30-Jährige Kraulen gelernt und ist im Wettkampf noch nie weiter als fünf Kilometer geschwommen. Dass die Boote der DLRG sie begleiten, beruhigt sie.

Sara-Diane Gorges wagte sich erstmals auf eine mehr als fünf Kilometer weite Wettkampfstrecke. | Bild: Anette Bengelsdorf

Zehn DLRG-Boote sichern die Schwimmer

Zehn Begleitboote sind im Einsatz. Das sei der Hauptgrund, wie Simone Baumann-Boche erklärt, warum die Startgebühren mit 269 Euro für die einfache Strecke und 419 Euro für die doppelte ziemlich hoch ausfallen. Für jede der acht Startgruppen steht ein Begleitfahrzeug zur Verfügung, um die Schwimmer zu beobachten und zu sichern.

Um 6 Uhr startet die erste Gruppe Richtung Romanshorn. | Bild: Anette Bengelsdorf

Punkt 6 Uhr geht die schnellste Gruppe an den Start, gefolgt innerhalb weniger Minuten von der nächsten. Der Einsatzleiter gibt jeweils die Anzahl der Schwimmer an das Begleitboot durch und schnell sind auch die letzten gelben Badekappen und die roten und pinkfarbenen Schwimmbojen nur noch leuchtende Punkte auf dem dunklen See.

„Wenn jetzt ein Gewitter kommt, brechen wir die Querung ab“, sagt Mücke, als es am anderen Ufer immer dunkler wird und der Südwind bläst. Schlage ein Blitz in den See ein, sei das lebensgefährlich. „Das ist wie der Föhn in der Badewanne“, erklärt er. Dann fängt es an zu regnen. Romanshorn ist vom Strandbad aus nicht mehr zu erkennen und die bunten Bojen und Badekappen verschwinden hinter einem grauen Wasserschleier.

Nach drei Stunden erreichen die Ersten Romanshorn

Zum Glück zieht die Zelle im Süden vorbei und der Wettbewerb kann durchgezogen werden. Sara-Diane Gorges erreicht das Ziel als vierte Frau nach drei Stunden und 47 Minuten. Siegerin wird Cathleen Rund mit einer Zeit von 3:00:47. Bei den Männern quert Thomas Knoll mit einer Zeit von 2:48:48 am schnellsten.

Bald sind nur noch bunte Punkte im dunklen See zu sehen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Nicht alle Schwimmer steigen für den Rückweg auf die Fähre. Vier Männer und eine Frau treten den Rückweg kraulend an. Barbara Büssing kommt nach sieben Stunden, 23 Minuten und 23 Sekunden wieder im Strandbad an. Vasileios Tekidis braucht für die 22 Kilometer 5:39:34.