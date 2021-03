Laut einer Medienmitteilung musste der Pilot eines Kleinflugzeugs vom Typ Katana (Diamond Aircraft) seinen ersten Landeversuch am Mittwochmittag gegen 11.40 Uhr abbrechen. Beim zweiten Versuch kam die Maschine dann auf der Piste auf. Die Folge: Bugrad und der Propeller wurden stark beschädigt, sodass das Flugzeug erst neben der Landebahn stoppte. Der Pilot wurde nach Angaben des Flughafens nicht verletzt. Warum die Landung so missglückte, ist noch unklar.

Alarm am Flughafen – Sperrung für 90 Minuten

In Folge des Landeunfalls wurde am Flughafen Alarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte an. Der Flughafen wurde rund 90 Minuten lang für weitere Anflüge gesperrt und das Flugzeug durch die Feuerwehr geborgen, teilt das Flughafenmanagement mit.

Bereits am vergangenen Wochenende gab es einen Landeunfall am Flughafen Friedrichshafen. Bei der Landung eines Privatflugzeugs am Sonntagnachmittag brach offenbar das rechte Fahrwerk und die Maschine knickte ein. An Bord waren ein Pilot und mehrere Passagiere. Sie blieben unverletzt.

Friedrichshafen Fahrwerk bricht bei der Landung am Flughafen Friedrichshafen – Pilot und Passagiere an Bord der Privatmaschine bleiben unverletzt Das könnte Sie auch interessieren

Aus Sicht des Flughafengeschäftsführers Claus-Dieter Wehr haben die Einsatzkräfte erneut sehr gute Arbeit geleistet. „Wir sind erleichtert, dass dem betroffenen Piloten nichts passiert ist und nur Sachschaden zu verzeichnen war. Die Start- und Landebahn war rund 90 Minuten blockiert. Danach konnte der reguläre Flugbetrieb wieder durchgeführt werden“, sagt er. Jetzt werden die Dokumentationen des Unfalls routinemäßig, wie bei derartigen Vorfällen üblich, zur weiteren Untersuchung an die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) weitergeleitet, heißt es in der Pressemitteilung.