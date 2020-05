Die alle vier Wochen organisierten Blutspende-Termine des Häfler Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) finden bis auf Weiteres nicht statt. Ersatzweise organisiert der Blutspendedienst nun ein sogenanntes Blutspendezentrum. Dieses Zentrum ist von Montag, 18. Mai, bis Freitag, 21. Mai, geöffnet, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK. Am Vatertag, 20. Mai, finden keine Blutspenden statt.

Eine Anmeldung ist notwendig

Eine vorherige Anmeldung im Internet ist notwendig, um spenden zu dürfen. „Ohne Anmeldung können wir keine Hygienevorschriften sicherstellen“, betont Thomas Reiß, Vorsitzender des DRK Friedrichshafen.

Außerdem müsse der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Am Eingang messen Helfer den Spendern Fieber und desinfizieren die Hände. Für alle Beteiligten herrsche vor Ort Mund-Nasen-Maskenpflicht.

Blutspenden wichtig in Corona-Zeit

„Wir müssen natürlich schauen, dass wir sowohl die Helfer als auch die Spender keinem unnötigen Risiko aussetzen“, sagt Reiß. Deswegen stehe die Umsetzung der Hygienemaßnahmen an erster Stelle. Reiß weiß, dass einige Spenden-Termine wegen diesen Maßnahmen in den vergangenen Wochen abgesagt wurden. „Gerade jetzt in der Corona-Zeit sind Blutspenden wichtig“, sagt er. Denn Patienten, die das Blut dringend brauchen, gebe es weiterhin.

Reiß betont, dass die Helfer des DRK gut organisiert sind: So sei das Personal etwa auf ein Minimum reduziert und auf eine Essensausgabe nach der Blutspende werde verzichtet.

„Wir sind begeistert, wie hoch die Bereitschaft ist, zu helfen“

Nadine Weißhaar, stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, sagt: „Wir freuen uns, trotz der Umstände, auf zahlreiche Anmeldungen und bedanken und bereits im Voraus bei allen Spendern sowie den Helfern. In außergewöhnlichen Zeiten zeigt sich einmal mehr, was es bedeutet, Gutes zu tun. Wir sind begeistert, wie hoch die Bereitschaft aller ist, einander zu helfen.“