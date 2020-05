Friedrichshafen vor 1 Stunde

Blutiger Streit in der Disko: Mann will Frau helfen – Sekunden später ist sein Gesicht zertrümmert

Wegen Körperverletzung muss sich ein Brüderpaar vor dem Amtsgericht in Tettnang verantworten. Sie sollen einem 40-Jährigen bei einem Streit in einer Diskothek in Friedrichshafen das Gesicht zertrümmert haben.