Passend zum Feiertag am 18. Mai startet in Friedrichshafen die Tuning World Bodensee. Vier Tage lang dreht sich auf dem Messegelände alles um Stil, Motoren, Chrom und Geschwindigkeit. Die Besucher reisen naturgemäß gerne selbst mit dem Auto an. Für sie – und alle anderen Verkehrsteilnehmer – gibt es in den kommenden Tagen allerdings ein paar Dinge zu beachten.

Umleitung auf der B31

Seit Ende März wird die Fahrbahndecke der B31 zwischen Eriskirch und Kressbronn erneuert. Eigentlich hätten die Arbeiten bis Mittwoch, 17. Mai, abgeschlossen sein sollen. Doch wie das zuständige Regierungspräsidium Tübingen nun mitgeteilt hat, dauert die Sache noch länger. Aufgrund der „anhaltenden schlechten Witterungsverhältnisse“ sei es zu Verzögerungen gekommen. Arbeiten wie Fahrbahnmarkierung, Fugenarbeiten und das Herstellen der Bankette auf der Hauptfahrbahn wurden noch nicht erledigt. Auch Arbeiten an den Schutzplanken stehen noch aus.

Ob die Umleitungsstrecke wie bislang über die B467 – Tettnang – L333 – Lochbrüche – B30 nach Friedrichshafen führen wird, konnte das Regierungspräsidium bis zum Redaktionsschluss nicht beantworten. Ursprünglich war geplant, ab dem 13. Mai die Umleitung zu ändern und den Verkehr über Oberdorf zurück auf die B31 zu führen. Wegen der Bauverzögerung ist allerdings davon auszugehen, dass die Umleitung über Tettnang bestehen bleibt.

Bauarbeiten auf der Friedrichstraße

Auch im Häfler Stadtzentrum wird fleißig gebaut. Die Friedrichstraße, die auf Höhe des Bahnhofs direkt entlang des Bodensees verläuft, wird saniert. Voraussichtliches Ende der Arbeiten ist erst im Juli. Das bedeutet: Auch Messebesucher könnten von der Sperrung betroffen sein, wenn sie ins Zentrum fahren. Es empfiehlt sich daher, die Strecke zu meiden. Verkehrsteilnehmer sollen „frühzeitig abgeleitet werden“, sagte Stefan Dunkenberger, bei der Stadt für die Abteilung Verkehr zuständig, bereits zum Start der Baumaßnahme. Von Fischbach kommend soll der Verkehr daher ab dem Landratsamt über Albrecht-, Maybach- und Keplerstraße fließen.

Die Arbeiten auf der Friedrichstraße laufen weiterhin. | Bild: Benjamin Schmidt

Polizeikontrollen

Wie jedes Jahr, wird die Polizei auch bei der diesjährigen Messe verstärkt den Verkehr im Blick behalten. Kein Wunder: Immer wieder fallen aufgemotzte Autos auf, die nicht für den Straßenbetrieb zugelassen sind. 2022 beanstandeten die speziell geschulten Einsatzkräfte mehr als 100 Verkehrsteilnehmer wegen eines nicht vorschriftsmäßigen Zustandes ihrer Gefährte. In 31 Fällen hatte das eine Stilllegung der Pkw aus Sicherheitsaspekten zur Folge.

Die Spritztour endet hier. Das Fahrzeug mit Schweizer Zulassung hat unter anderem ein neues Fahrwerk, das noch nicht eingetragen ist. Zur weiteren Inspektion kommt es mit zur Polizeiwache. Michael Ernzerhoff (vorn) und Friedrich Wagenblast haben mit dem Abschleppen alle Hände voll zu tun. | Bild: Lena Reiner

Blitzer

Die Veranstalter der Tuning World warnen auf ihrer Internetseite die Besucher vor Blitzern. „Bitte fahrt mit angepasster Geschwindigkeit!“ In Friedrichshafen gibt es insgesamt neun stationäre Geschwindigkeitsmesser. Mit jeweils zwei Geräten wird an der B31, in der Maybach- und in der Friedrichstraße geblitzt. Hinzu kommen Messstellen in der Zeppelinstraße und der Meersburger Straße in Fischbach sowie in der Immenstaader Straße in Kluftern. Aber auch auf den Zubringer-Straßen zur Stadt steht das eine oder andere Gerät.

Bild: Schönlein, Ute

Sonderfahrten per Bus

Wer sich lieber fahren lassen möchte, für den gibt es den Bus. Während der Tuning World Bodensee verkehrt der Messe-Express zwischen Stadtbahnhof, Hafenbahnhof und der Haltestelle Messe Ost. Auf dieser Linie ist die Fahrt laut Mitteilung der Stadtverkehrsgesellschaft kostenlos. Die Busse fahren von 9 bis 13 Uhr ab dem Stadtbahnhof zu den Minuten .40 und .55 und ab Hafenbahnhof zur Minute .15 im Stundentakt. Von der Messe zurück geht es ab 13 Uhr im 20-Minuten-Takt. Eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit zur Messe bietet die Stadtverkehr-Linie 5. Anders als im von der Messe finanzierten Messe-Express benötigen Fahrgäste hier einen gültigen Fahrausweis. Weitere Informationen gibt es hier.

Auch die Stadtverwaltung Friedrichshafen schreibt: „Pendler und Messebesucher werden gebeten, sofern es machbar und möglich ist, auf alternative Verkehrsmittel wie Fahrrad, Bus, Zug oder Fahrgemeinschaften umzusteigen, um die Anzahl der Kraftfahrzeuge und dadurch Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss zu verringern.“