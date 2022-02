Die Ermittlungen zu dem Blitzeinbruch vom 16. Dezember dauern weiter an, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem nächtlichen Einbruch war mit einem zuvor gestohlenen Radlader die Frontscheibe eines Juweliergeschäfts in der Wilhelmstraße eingerammt worden. Durch die Veröffentlichung von Bildern, die einen Teil des gestohlenen Schmucks zeigen, erhoffen sich die Ermittler nun weitere Hinweise aus der Öffentlichkeit.

Gesucht werden in diesem Zusammenhang Zeugen, denen die Schmuckstücke nach der Tat aufgefallen sind oder möglicherweise auch zum Kauf angeboten wurden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 0 75 41/70 10.

Fotos der gestohlenen Schmuckstücke

Bild: Polizei

