Till Lohr und sein Bruder Linus Wattenbach haben an der Argen-Mündung eine Holz-Skulptur gebaut. Aus Treibholz kreierten sie „#BLM“, die Abkürzung für die die weltweite „Black Lives Matter„-Bewegung aufmerksam machen soll.

#BLM steht für „Black Lives Matter“ – eine weltweite Bewegung gegen Rassismus | Bild: Mommsen, Kerstin

„Bäume wachsen etliche Jahre lang. Genauso lange wie die Verzweiflung und Wut der Menschen, die in ihren Leben Diskriminierung und Unterdrückung erfahren mussten. Die Geschichte der ungleichen Behandlung von Menschen ist genau so alt und morsch wie dieses Holz, jedoch ist die Thematik so aktuell und frisch wie nie. Jedes Leben zählt und deshalb heißt es jetzt Badehose an und in den Bodensee oder Filzstift und Pappkarton aus dem Keller und dann die ersten Zeichen setzen“, sagen der Student Till Lohr und sein Bruder Linus.