Friedrichshafen glich damals einer Trümmerwüste wegen der starken Bombardements. Die französichen Truppen marschierten hier schon am 29. April ein, also schon vor der offiziellen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945. Historische Aufnahmen aus dem Stadtarchiv Friedrichshafen zeigen die Zerstörung der Stadt.

75 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Deutschlands endete. In Friedrichshafen marschierten am 29. April die französische Armee ein. Vieles in der Stadt war zerstört, wie das Salzstadel. Heute steht dort das Medienhaus