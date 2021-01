Friedrichshafen vor 3 Stunden

Betrunkener randaliert vor Wohnhaus und versteckt sich in Dusche vor Polizisten

In der Ausnüchterungszelle musste ein 24-Jähriger die Nacht zum Dienstag verbringen. Gegen 21.30 Uhr soll der betrunkene Mann am Montagabend vor einem Wohnhaus im Paul-Gerhardt-Weg in Friedrichshafen randaliert haben.