Friedrichshafen vor 4 Stunden

Betrunkener Mann wirft Bierflasche gegen Stadtbus

Wegen Sachbeschädigung wird ein 42-Jähriger angezeigt, der laut Polizeibericht am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr am Bahnhofplatz in Friedrichshafen eine Bierflasche gegen einen fahrenden Bus geworfen hat.