Ein 48-jähriger Fahrradfahrer hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Friedrichstraße einen Streifenwagen mit seinem Fahrrad umkreist – zum Spaß, wie es im Polizeibericht heißt. Der Mann sei den beiden in dem Wagen sitzenden Beamten bereits zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen.

Eine Atemalkoholmessung ergab bei dem 48-Jährigen fast drei Promille. Er musste zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik und wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Sein Fahrrad musste der Mann stehen lassen.