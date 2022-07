Offenbar in einem Ausnahmezustand befand sich der Polizei zufolge ein 52-jähriger Mann, der sich am Dienstagmorgen in einer Gaststätte in der Friedrichstraße Anzeigen eingehandelt hat. Zeugenangaben zufolge soll er nach einem Glas gefragt haben, um dieses zu verzehren, heißt es im Polizeibericht. Da dies abgelehnt worden sei, soll er kurzerhand zum Glas seines Nebenmanns gegriffen, hineingebissen und Scherben geschluckt haben.

Friedrichshafen Streit um Kuscheltier auf dem Seehasenfest: Mann will mit Lebkuchenherz angreifen Das könnte Sie auch interessieren

Da der Mann zunehmend aggressiver wurde, rückte die Polizei an. Auch den Beamten gegenüber verhielt er sich vollkommen unkooperativ. Wie die Polizei weiter berichtet, setzte sich der 52-Jährige den Maßnahmen mit aller Kraft zur Wehr und schlug einem Beamten ins Gesicht. Außerdem warf er mit beleidigenden Äußerungen um sich.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von weit über einem Promille, weshalb ihn die Polizisten in Gewahrsam nahmen und eine ärztliche Untersuchung veranlassten.