Der Mann steht im Verdacht, die Glasscheibe eingeschlagen und anschließend in einem Geräteschuppen genächtigt zu haben. Verständigte Beamte trafen den nach Polizeiangaben deutlich alkoholisierten Mann am Morgen im Schuppen an.

Friedrichshafen Betrunkener randaliert vor Wohnhaus und versteckt sich in Dusche vor Polizisten Das könnte Sie auch interessieren

Wie sich herausstellte, hatte der 39-Jährige in der Nacht auch unberechtigt die Garage betreten und dort offensichtlich seine große Notdurft verrichtet, heißt es weiter. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann noch knapp 1,5 Promille. Der entstandene Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.