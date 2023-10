Gleich mehrfach sind drei junge Männer am Dienstagmorgen in Friedrichshafen mit der Polizei in Kontakt gekommen. Zunächst waren Beamte der Bundespolizei auf das augenscheinlich betrunkene Trio aufmerksam geworden, als es dabei war, sich am Bahnhof E-Scooter zu mieten. Die Polizisten wiesen darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss auch mit E-Scootern nicht erlaubt sei.

Werte zwischen 0,8 und mehr als zwei Promille

Nur wenig später stiegen die Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren dennoch auf die Scooter und wurden in der Ehlersstraße gestoppt, wie die Polizei mitteilt. Atemalkoholmessungen bei zwei Männern zeigten zwischen 1,5 und mehr als zwei Promille an. Die beiden mussten deshalb ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben und wurden zur Blutprobe in eine Klinik gebracht.

Bodenseekreis Zahlen, Konflikte, Kuriositäten: Fünf Erkenntnisse zu E-Scootern Das könnte Sie auch interessieren

Ihr 20 Jahre alte Begleiter pustete rund 0,8 Promille und musste die Beamten für eine Atemalkoholmessung zum Polizeirevier begleiten. Ihn erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Sollten die Auswertungen der Blutproben die Werte bestätigen, droht den 19 und 21 Jahre alten Fahrern eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Weil keiner der Betroffenen einen Wohnsitz in Deutschland hat, mussten sie jeweils eine Sicherheitsleitung von mehreren hundert Euro hinterlegen, wie es im Polizeibericht heißt.