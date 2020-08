Senta und Hubert Lutz verbringen seit 1978 fast jedes Wochenende in ihrem Schrebergarten beim Freizeitgelände Manzell in Friedrichshafen. Sie beobachten jeden Sommer dieselbe Situation: Besucher, die mit ihren Autos auf den kleinen Parkplatz drängen, wild parken und ein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge erschweren. Daran haben auch die jüngsten Maßnahmen der Stadt wenig geändert.

Es war ein Satz in einem SÜDKURIER-Artikel, an dem sich Hubert Lutz störte. „Durch die Maßnahmen konnten wir allerdings erreichen, dass die Rettungszufahrt zum Freizeitgelände jederzeit befahrbar und nicht durch parkende Fahrzeuge so eingeengt