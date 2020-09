Es ist eher selten der Fall, dass sich Arbeitnehmer im Schulterschluss mit dem Arbeitgeber für Arbeitsplätze oder die Sicherung des Standorts einsetzen. Am Dienstagabend demonstrierten beide Seiten diese Einigkeit. Rund 100 Beschäftigte des Flughafens und seiner Partnerfirmen setzten zum Start der Kampagne „Ja zum Bodensee-Airport“ ein erstes Ausrufezeichen. Aufgerufen hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zusammen mit den Gewerkschaften Verdi und IG Metall.

Rund 100 Beschäftigte des Flughafens und seiner Partnerfirmen nahmen am Dienstagabend an der Kundgebung teil. | Bild: Cuko, Katy

„Wir werden alles dafür tun, dass der Airport erhalten bleibt“, stimmte Frank Kappenberger von Verdi Südwürttemberg die Teilnehmer der Kundgebung direkt am Terminal ein. Die Gewerkschaften würden immer mehr als „Lohnmaschine“ gesehen. Aber es gehe in den meisten Fällen um mehr als nur mehr Geld für die Beschäftigten. Am Flughafen werde man im Schulterschluss mit der Geschäftsleitung „klare Kante“ zeigen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Neben rund 80 Beschäftigten direkt bei der Flughafengesellschaft (FFG) wären bei einer Aufgabe des Airports unter anderem noch einmal so viele Stellen im Flugsicherungsdienst betroffen.

Hintergrund der Kampagne sind anstehende Entscheidungen zur Zukunft des Bodensee-Airports. Der Flughafen kam bereits vor Ausbruch des Coronavirus durch die Pleite der Fluggesellschaft Germania erneut in finanzielle Schieflage, die sich mit der Pandemie enorm verschärft hat. FFG-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr stellte das Ergebnis eines externen Gutachtens in dieser Runde knapp vor.

Politische Entscheidung im Oktober

Ergebnis: Durch die schwierige Lage in der Luftfahrtbranche ist nicht damit zu rechnen, dass der Flughafen in den nächsten Jahren im Betrieb eine schwarze Null schreibt, was die Frage nach seiner Existenzberechtigung stellt. In der Summe braucht der Airport bis 2025 weitere 30 Millionen Euro, davon zwei Drittel für dringend nötige Investitionen. Ob die Hauptgesellschafter, Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis, diesen Weg mitgehen, sollen Gemeinderat und Kreistag im Oktober entscheiden. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Politik die richtige Entscheidung trifft“, sagte Wehr.

Wer die Kampagne unterstützen will, kann auf einem Banner am Flughafen-Terminal unterschreiben. | Bild: Cuko, Katy

Zur Unterstützung dieses Anliegens nahm auch der DGB-Landesvorsitzende Martin Kunzmann das Mikrofon in die Hand. Er versuche dieses Thema sowohl bei einem Treffen mit der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin als auch mit der grünen Landtagsfraktion zu platzieren, versprach er. Das Land Baden-Württemberg ist mit fünf Prozent am Flughafen Friedrichshafen beteiligt und überwies trotz Zusagen für eine Finanzhilfe von 3 Millionen Euro – 1 Million als Zuschuss, 2 Millionen für Investitionen – bisher kein Geld.

Trotz Einigkeit in dieser Kampagne machte die stellvertretende Verdi-Bezirksleiterin Ulm-Oberschwaben, Jutta Aumüller, noch eine klare Ansage an die Geschäftsleitung des Flughafens. Erst werde man gemeinsam für den Flughafen kämpfen, danach allerdings wieder in Tarifverhandlungen einsteigen.