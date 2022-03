Mit dem Benefizkonzert wollen die Kulturhaus Caserne gGmbH und die Stadt Friedrichshafen Zeichen setzen und sich mit den Menschen in der umkämpften Ukraine solidarisch zeigen. Das Konzert im Kulturraum Casino, Kulturhaus Caserne, beginnt am Freitag, 11. März um 19 Uhr. Oberbürgermeister Andreas Brand hat laut Mitteilung der Veranstalter die Schirmherrschaft für den Abend übernommen. Kultur- und Sozialbürgermeister Andreas Köster wird den Abend eröffnen, an dem eine Reihe von bekannten Künstlern, viele von ihnen aus der Region, auf der Bühne stehen.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Im Kulturhaus gilt aktuell die 3G-Regel. Reservierungen sind online möglich, bis das Kartenkontingent ausgeschöpft ist. Kontakt für Fragen zu Karten an der Abendkasse: b.eiberger@kulturhaus-caserne.de

Peter Vogel mit musikalischem Partner aus der Ukraine

Pianist Peter Vogel aus Langenargen tritt beim Benefizkonzert mit dem ukrainischen Violinisten Andrej Bielow auf. Bielow, der nach Veranstalterangaben als Solist weltweit bereits mit zahlreichen bekannten Orchestern gastierte und mit namhaften Dirigenten musizierte, leitet als Professor eine Violinklasse an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. Peter Vogel engagiert sich neben seiner künstlerischen Tätigkeit seit mehr als 25 Jahren als Veranstalter. Zu seinem Portfolio gehören unter anderem die Langenargener Schlosskonzerte.

Auszüge aus der Chinakladde von Peter Gerstmann

Peter Gerstmann spielt einen kleinen Auszug aus der Chinakladde, in die er seit 30 Jahren Prosastücke, Gedichte und Songs geschrieben hat. Internationale Texte und Lieder prägen dieses Programm, heißt es weiter.

Peter Gerstmann und Friederike Lutze stellen Auszüge aus ihrem Programm „Chinakladde“ vor. | Bild: Gerstmann/Lutz

Lebendig werden die Texte mit der Stimme von Friederike Lutz. Peter Gerstmann schaut, begleitet vom Klang seiner Gitarre, zurück auf seine Erinnerungen zu jedem der Texte und Lieder.

Poetry Slammer Alex Simm regt zum Nachdenken an

Alex Simm ist Lehrer und als Slam-Poet auf den Bühnen in Deutschland unterwegs. Mit seinen Balladen legt er nach Veranstalterangaben seine Finger tief in die Wunden der Gesellschaft und streut Salz hinein. Dabei gelinge es ihm, die erdrückenden Themen unserer Zeit unterhaltsam aufzubereiten und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen.

Peter Pux aus Ravensburg im Duo mit Thilo Türr

Seit einigen Jahren spielen sich die Musiker um Sänger Peter Pux aus Ravensburg in die Herzen der Republik. Mit emotionalen, teils melancholischen Texten sprechen sie dem Kulturhaus zufolge nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen ihrer Hörer an. Sie selbst beschreiben sich als eine Band des Genres „deutscher Akustik Pop“, bei dem der Fokus auf der Ausdrucksweise der Lyrics liegt. Peter Pux kommt im Duo mit Thilo Türr in die Caserne.

Kapelle Fröschl sorgt für Weltmusik mit Partyzwang

Warum die Band auf den Namen Kapelle Fröschl hört, sei bislang noch nicht aufgeklärt worden. Was klar ist: Konzertgänger erwartet lautet Mitteilung Weltmusik mit Partyzwang, aufgelockert von Traditionals – und das aus allen Ecken der Welt.

Weltmusik mit Partyzwang bringt nach Veranstalterangaben die Kapelle Fröschl aus Markdorf mit. | Bild: Kapelle Fröschl

Shantel tritt mit seinem Bucovina Club Orkestar auf

Mit seinem Bucovina Club Orkestar ist der Musiker Shantel nun schon seit einigen Jahren unterwegs. Die Konzerte der Formation sind nach Veranstalterangaben stets echte Höhepunkte. Mit seinem kreativen Ansatz, Kulturen zu vermischen, sei Shantel weltweit das hörbare Gesicht eines anderen Deutschlands, sei er doch der Erste, der hier der Popkultur einen kosmopolitischen Sound einimpfte.