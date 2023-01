Ein 39-jähriger Häfler wird über eine Social-Media-Plattform von fremden Frau angeschrieben. Nach einem aufregenden Flirt tauschen die beiden auch anzügliche Bilder aus. Kurz darauf das böse Erwachen: Die Fremde fordert von dem 39-Jährigen höhere Geldbeträge. Zahle er nicht, werde sie Bilder von ihm im Internet veröffentlichen. Diese Geschichte, erst jüngst vom Polizeipräsidium Ravensburg veröffentlicht, beschreibt keinen Einzelfall. Und das liegt nicht etwa daran, dass der 39-Jährige den Angaben zufolge bereits zum vierten Mal Opfer von Sextortion geworden ist. Es werden immer mehr solcher und ähnlicher Fälle in der Region bekannt.

Polizei geht von hohem Dunkelfeld aus

Im Jahr 2020 seien in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen sowie dem Bodenseekreis gesamt 171 Sextortion-Fälle verzeichnet worden, berichtet die Polizei. 2021 seien es 314 Fälle gewesen und 2022 – so viel stand bereits kurz vor dem Jahresende fest – abermals mehr. Wegen der Scham der Betroffenen sei zudem von einem hohen Dunkelfeld auszugehen. Die tatsächliche Anzahl der Betroffenen dürfte also weitaus höher sein.

Als Sextortion bezeichnet die Polizei Straftaten, bei denen Täter Geschädigten mit der Veröffentlichung von Bildern oder Videos mit sexuellem Inhalt drohen. Es geht also um Erpressung. Da den Opfern das Thema oft mehr als unangenehm sei, komme es nicht selten auch zur Zahlung. Dem Polizeipräsidium Ravensburg zufolge gibt es drei gängige Varianten von Sextortion.

Am Anfang kann ein harmlos wirkender Flirt stehen

Variante 1: Meist hatten Täter und Opfer demnach zuvor eine Beziehung, in deren Verlauf Bilder oder Videos mit sexuellem Hintergrund gemacht wurden.

Variante 2: Vor allem 2019 und 2020 sei eine Masche gängig gewesen, bei der die Opfer eine E-Mail erhielten, der zufolge ihr Rechner ausgespäht worden sei. Dabei sei festgestellt worden, dass die Angeschriebenen auf „Erwachsenenseiten“ surfen, behaupten Betrüger in solchen Mails weiter. Über die Kamera sei ein Video mit sexuellen Handlungen der Opfer gefertigt worden.

Variante 3: Immer häufiger bekommen potenzielle Opfer Freundschaftsanfragen oder Links über Social-Media- oder Dating-Plattformen und werden in der Folge zu sexuellen Handlungen vor der Kamera animiert. Sobald in einem solchem Video außer der sexuellen Handlung auch etwas zu sehen sei, was auf den Geschädigten schließen lässt, folgt laut Polizei, was auch am Ende der beiden anderen Varianten folgt: die Androhung einer Veröffentlichung des kompromittierenden Bild- oder Videomaterials – es sei denn, der Geschädigte zahlt. Teilweise bitte der Erpresser auch um Zahlungen, weil ein Familienangehöriger sehr erkrankt sei und man Unterstützung benötige.

Nicht zahlen! Polizei gibt außerdem Tipps zum Schutz

Um welche Variante es aber auch geht: Die Polizei warnt eindringlich davor, Geldforderungen nachzukommen. „Die Täter hören mit der Erpressung oft auch nach der Zahlung nicht auf, sondern fordern mehr.“ Stattdessen solle man alle Kommunikation mit den Erpressern sich und sich nicht scheuen, die Straftat bei der Polizei zu melden.

Wie man sich schützen kann? Unter www.polizei-beratung.de rät die Polizei unter anderem, keine Freundschaftsanfragen von fremden Menschen anzunehmen und außerdem Account- und Privatsphäreeinstellungen regelmäßig zu prüfen. Bei der Veröffentlichung persönlicher Daten sei Zurückhaltung angesagt. Einem Videochat solle man nicht vorschnell zustimmen und im Zweifelsfall zunächst die Kamera abkleben. Kennt man jemanden erst seit Kurzem, solle man sich nicht auf Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats einlassen. Betriebs- sowie Virenschutzsysteme sollten auf Smartphone, Laptop, Tablet und Computer außerdem immer auf dem aktuellen Stand gebracht werden, um sich vor Schadsoftware zu schützen.